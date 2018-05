Relegationshinspiel offenbar in Duisburg

Anzeige

Die Entscheidung ist gefallen: Nach Informationen des "Mannheimer Morgen" findet das Relegationshinspiel um den Drittliga-Aufstieg zwischen dem KFC Uerdingen und dem SV Waldhof am Donnerstag, 24. Mai, in der Duisburger Zweitliga-Arena statt. Der DFB will die Entscheidung im Laufe des Tages offiziell verkünden.

Auf der Kippe steht unterdessen eine Fernsehübertragung der Partie. Rechteinhaber Westdeutscher Rundfunk (WDR) zeigt nach unseren Informationen bisher kein großes Interesse an dem Play-off-Hinspiel, was auch Konsequenzen für den Südwestrundfunk (SWR) hätte, der die Produktion der Kollegen aus Köln hätte übernehmen können. (alex)