Relegationskracher möglich: SV Waldhof gegen 1860 München?

Sicher ist indes bereits eines: Die seit Jahren in der Kritik stehenden Aufstiegsspiele finden in dieser Form zum letzten Mal statt. In den kommenden beiden Spielzeiten greift zunächst eine Übergangsregelung, die im Dezember 2017 vom DFB-Bundestag verabschiedet worden war. Konkret wird die Anzahl der Aufsteiger in die 3. Liga auf vier erhöht, der Südwest-Meister steigt künftig immer direkt auf, der zweite Relegationsplatz für die Südwest-Staffel verfällt allerdings. Die weiteren drei Aufsteiger werden in einer Mischung aus Rotationsprinzip, Losverfahren und einem verbleibenden K.o-Duell ermittelt. Mit Beginn der Saison 2020/21 soll die Regionalliga auf vier Staffeln reduziert werden, sodass alle Meister direkt in die 3. Liga aufsteigen. Dann sind Aufstiegs- und Relegationsspiele zur 3. Liga endgültig Geschichte.

Der SV Waldhof schaffte in den vergangenen beiden Jahren jeweils den Einzug in die K.o.-Duelle – und scheiterte dann gegen die SF Lotte (0:0, 0:2) und im vergangenen Mai gegen den SV Meppen (0:0, 0:0, 3:4 im Elfmeterschießen). Auch in dieser Saison haben die Mannheimer gute Perspektiven, Ende Mai wieder dabei zu sein – brauchen dafür aber im engen Rennen um Platz im Idealfall einen Sieg am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen den VfB Stuttgart II.

Die 1:3-Hinrundenniederlage bei der U23 des schwäbischen Bundesligisten Mitte Oktober hatte letztlich Trainer Gerd Dais den Job gekostet, schon zur Pause hatte der Mannheimer Regionalligist damals nach einem desolaten Auftritt mit 0:3 zurückgelegen. Mittlerweile steht nach Dais und Michael Fink mit Bernhard Trares schon der dritte Übungsleiter in dieser Spielzeit beim SVW am Seitenrand – und die Blau-Schwarzen haben trotz des Tiefs im vergangenen Herbst auf der Zielgeraden der Saison wieder hervorragende Chancen, am Ende dabei zu sein, wenn die Aufsteiger ermittelt werden.

Nur drei Punkte trennen den Waldhof vom Zweiten Offenbach, die Mannheimer haben aber noch zwei Partien mehr zu absolvieren als die zuletzt schwächelnden Hessen und reisen zudem am kommenden Samstag zum direkten Duell an den Bieberer Berg. „Für mich ist das Thema nicht präsent“, sagte Coach Trares, angesprochen auf die günstige Tabellenkonstellation, in der der SVW die Qualifikation für die beiden K.o.-Duelle um den Drittliga-Aufstieg wieder in der eigenen Hand hat.

Viel lieber redet der 52-jährige Fußballlehrer über die Stärken der jungen Stuttgarter, die mit dem gesperrten Offensivmann Nikolas Sessa auf einen ihrer besten Spieler verzichten müssen. „Zweite Mannschaften sind immer wahnsinnig gefährlich“, warnte Trares: „Sie haben eine hohe Qualität, die man nicht zur Geltung kommen lassen darf. Wir müssen hochkonzentriert und sehr diszipliniert sein, und noch mehr als gegen andere Teams arbeiten.“

Der 1:0-Coup bei Spitzenreiter Saarbrücken am Osterwochenende hat das Selbstvertrauen der Mannheimer, die auf den nach dieser Saison zum SV Meppen wechselnden Hassan Amin (Adduktoren), Kevin Conrad (Zähne) und Andreas Ivan (Knöchel) verzichten müssen, auf jeden Fall noch einmal wachsen lassen. „Mit der Aggressivität, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, denke ich, dass wir wieder ein gutes Spiel machen werden und zu Hause mit unseren Fans haben wir auf jeden Fall einen Vorteil“, postulierte Mittelfeld-Mann Dorian Diring.