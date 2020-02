© siehe Bildtext

Das Unheil hat sich abgezeichnet. Während es sportlich beim SV Waldhof trotz kleinerer Probleme im neuen Jahr weiterhin ausgezeichnet läuft, rumort es hinter den Kulissen. Aus – den im Geschäft üblichen – Meinungsverschiedenheiten zwischen Trainer Bernhard Trares und Sportchef Jochen Kientz sind gefährliche Risse im Fundament geworden. Das erfolgreiche Aufstiegstandem strampelt nicht mehr in die gleiche Richtung.

Entzündet hat sich der Streit an Kevin Conrad. Trares will den Kapitän, der als einer der Aufstiegshelden und Führungsspieler auch abseits des Platzes eine wichtige integrative Funktion erfüllt, unbedingt halten. Kientz zögert mit der Vertragsverlängerung des Gutverdieners, verweist strikt auf das Leistungsprinzip im Profifußball und seinen von Präsident Bernd Beetz erteilten Auftrag, das Gehaltsgefüge an die wirtschaftlichen Gegebenheiten eines Drittligisten anzupassen.

Scharfer Tadel für Conrad

Conrad wählte in dieser Woche den Weg an die Öffentlichkeit, beklagte sich über mangelnde Wertschätzung durch den Sportchef und berichtete davon, dass das Thema Vertragsverlängerungen das bestimmende in der Kabine geworden sei – und damit potenziell negative Auswirkungen auf die Leistungen des Teams hat. Für diese Kritik mahnte der Verein den Verteidiger in einer in ihrer Schärfe bemerkenswert drastischen öffentlichen Rüge ab.

Es ist eine Auseinandersetzung, die Fragen aufwirft. Wenn der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft eine der wichtigsten Wurzeln des Aufschwungs der vergangenen zwei Jahre ist (wie alle Spieler und Verantwortlichen stets betonen), warum nimmt Kientz bei der Personalplanung nicht mehr Rücksicht auf die weichen Faktoren wie den Wert eines intakten Teamgefüges?

Als der Manager die Publikumslieblinge Daniel di Gregorio und Jannik Sommer für verzichtbar hielt, war das unter sportlichen Gesichtspunkten noch nachvollziehbar. Aber beim unumstrittenen Leistungsträger Conrad, dessen schlechte Spiele für den SVW sich an einer Hand abzählen lassen? Einen emotional aufgeladenen Traditionsverein kann man nicht mit der Nüchternheit eines Controllers führen.

Was will Beetz?

In den Fokus rückt aber auch Präsident Beetz. Der mächtige Mäzen hat hohe Ziele formuliert. Mit einem Etat, der nach seinen Angaben im oberen Drittel der 3. Liga liegt, soll es so schnell wie möglich noch eine Etage weiter nach oben gehen. Dazu passt der von Kientz postulierte Sparkurs aber genauso wenig wie die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt im Winter, obwohl der SVW die Chance auf den Durchmarsch in die 2. Liga besitzt.

Der Verein droht die beste Ausgangsposition seit 2001, als der SVW fast in die Bundesliga zurückgekehrt wäre, fahrlässig zu verspielen: Denn nicht nur Conrad und fünf weitere aktuelle Stammspieler besitzen noch keinen Vertrag für die nächste Saison, sondern auch Trares. Dass am Donnerstag das Arbeitsverhältnis mit Kientz „längerfristig“ ausgedehnt wurde, während der Erfolgstrainer aus unerfindlichen Gründen weiter auf einen neuen Vertrag warten muss, zeigt, wer bei Beetz zurzeit das größere Vertrauen genießt. Nach den jüngsten Spannungen bleibt abzuwarten, ob das Erfolgstandem auch noch in der kommenden Saison zusammenarbeiten wird.

Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020