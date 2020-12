Saarbrückens Trainer erwartet „Augenschmaus“

Saarbrücken.Von einem Gefühl der Unzufriedenheit ist Lukas Kwasniok (Bild) weit entfernt. Das wäre ja auch albern vom Trainer des 1. FC Saarbrücken, der als Aufsteiger sensationell die Tabelle der 3. Liga anführt. Aber mit der Ausbeute der zurückliegenden englischen Woche zeigt sich der FCS-Trainer dennoch nicht komplett glücklich. „Wir haben extrem viel Aufwand betrieben und müssen sagen, dass der Ertrag unterm Strich zu gering gewesen ist“, sagte der 39-Jährige am Freitag. Nach drei Unentschieden in Folge, mit denen die Saarländer ihre Tabellenführung nur knapp verteidigten, soll im kleinen Südwest-Derby am Samstag (14 Uhr, live im SWR-Fernsehen) beim SV Waldhof wieder ein Dreier her. „Jetzt gilt es, sich diese Punkte vielleicht in Mannheim zurückzuholen.“

Im wieder leeren Carl-Benz-Stadion treffen zwei der offensivstärksten Teams der Liga aufeinander, Saarbrücken hat bereits 24 Mal getroffen, der SVW 21 Mal. Da liegt der Verdacht nahe, dass es am Samstag einen spektakulären Schlagabtausch zwischen den langjährigen Rivalen aus der Regionalliga Südwest geben könnte. Kwasniok machte den (Fernseh)-Zuschauern Hoffnung auf einen unterhaltsamen Nachmittag. „Ich glaube, es wird ein sehr kurzweiliges Spiel, Waldhof kreiert viele Chancen, lässt aber auch einige zu. Es könnte ein Augenschmaus für die Zuschauer werden“, sagte der frühere Jugendtrainer des Karlsruher SC, der in seiner vergleichsweise kurzen aktiven Karriere unter anderem für den badischen Verbandsligisten FC Germania Friedrichsthal auflief.

Den umformierten SVW lobt Kwasniok in höchsten Tönen. „Waldhof macht eine Top-Arbeit und hat eine gute Mannschaft. Sie hatten viele Abgänge, gerade in der Offensive. Aber Mannheim hat sich clever verstärkt“, meinte er. Die Saarbrücker beschäftigten sich im Training zuletzt vor allem mit dem Thema aggressives Angriffspressing, um die Mannschaft von Patrick Glöckner schon im Spielaufbau entscheidend zu stören. „Im Endeffekt wird es davon abhängig sein, welche Mannschaft unter Druck in der Lage ist, den Ball laufen zu lassen. Waldhof will Fußball spielen, wir wollen sie aber nicht lassen“, sagte Kwasniok. „Wir haben so ein zwei kleinere Ideen, um vielleicht in den entscheidenden Räumen ein bisschen mehr Zeit zu haben.“

Der FCS-Trainer ließ am Freitag offen, ob Maurice Deville bei seiner Rückkehr nach Mannheim in der Startelf stehen werde. „Maurice hat es nach seiner Einwechslung gegen Lautern sehr gut gemacht und uns mit seinem Tor den Punkt beschert. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass er spielt. Es kommt immer darauf, welcher Spielertyp dem Gegner aus meiner Sicht mehr wehtun kann“, sagte Kwasniok. (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020