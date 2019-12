Schlagabtausch im CBS: Waldhof gewinnt gegen Chemnitz

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat im letzten Spiel vor der Winterpause 4:3 (2:3) gegen den Chemnitzer FC gewonnen. Mounir Bouziane (16. Minute), Kevin Conrad (39.), Maurice Deville (53.) und Kevin Koffi (85.) trafen für den Waldhof zum Sieg. Bei den Gästen waren Rafael Garcia (18.) und Philipp Hosiner mit einem Doppelpack (27. und 44.) erfolgreich.

In der ersten Hälfte sahen die etwa 9000 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion einen Schlagabtausch. Nachdem Mounir Bouziane, bedient durch einen schönen Steilpass von Gianluca Korte, den SV Waldhof durch ein Kontertor in der 16. Spielminute in Führung brachte, war der Vorsprung nur zwei Minuten später wieder verspielt. Rafael Garcia war aus kurzer Distanz per Abstauber zu Stelle, weil SVW-Torwart Timo Königsmann einen Schussversuch von Erik Tallig nicht festhalten konnte (18. Minute). Das Spielglück war auch in der 27. Minute auf Seiten der Chemnitzer. Wieder machte Königsmann keine gute Figur und ließ einen Ball nach einem Schuss von Tarsis Bonga vor die Füße springen. Diesmal stand Philipp Hosiner goldrichtig und traf zur Führung für die Ostdeutschen. Der SVW blieb aber im Spiel und stellte alles wieder auf null. In der 39. Minute drückte Kevin Conrad nach einem Eckball das Leder über die Linie – 2:2. Der CFC hatte aber wieder die richtige Antwort parat. Wiederum war es Hosiner mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags, der die Gäste kurz vor der Halbzeitpause in Führung brachte (44.). Bonga hatte zuvor den Ball flach nach innen in den Strafraum gebracht und den Torschützen freigespielt, dieses Mal war Königsmann machtlos.

Kurz nachdem Schiedsrichter Franz Bokop die Partie zur zweiten Halbzeit Anpfiff, war das Spiel auch wieder unterbrochen. Die Fans im Gästeblock zündelten Rauchbomben. Gute drei Minuten fehlte der Durchblick, bevor sich der dichte Nebel im CBS wieder verzog und das Spektakel weitergehen konnte. Nachdem das Spiel fortgesetzt wurde, schlug die Stunde von Maurice Deville: Der in der Halbzeit für Marcel Seegert eingewechselte Arianit Ferati spielte den im Mittelfeld erkämpften Ball auf Deville, der gute 25 Meter vor dem Tor abzog – und schon zappelte der Ball im Netz des Chemnitzer Kastens vor der Otto-Siffling-Tribüne, die besten Blick auf den erneuten Ausgleich ihrer Waldhöfer per Sonntagsschuss hatte (53.). Die Blau-Schwarzen hatten in der Folge Chancen zur Führung, doch G. Korte und Deville vergaben ihre Möglichkeiten (75. und 76.). Besser machte es dafür Kevin Koffi. In der 84. Minute vom Trainer gebracht, traf er nur eine Minute später nach Vorlage von G. Korte zum 4:3-Endstand. Daran änderte auch ein siebminütige Nachspielzeit nichts mehr. Nicht nur über den Sieg, sondern auch persönlich freuen durfte sich im Laufe des Spiels noch Raffael Korte, der nach seiner Einwechslung in der 80. Minute sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte.

Nach der Winterpause geht es für die Truppe von Trainer Bernhard Trares am 21. Januar weiter. Dann trifft der SVW auswärts auf den SV Meppen. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.