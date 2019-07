Schmerzhafte Erinnerungen für den SVW

Mannheim. Es waren qualvolle sieben Stunden. Als der SV Waldhof zum letzten Mal auf den SV Meppen traf, endete der Abend für die Mannheimer mit einem Drama. Im Mai 2017 verpasste der SVW den Drittliga-Aufstieg im Relegationsrückspiel im Emsland erst nach Elfmeterschießen, die siebenstündige Busfahrt nach Hause hat Markus Scholz bis heute nicht vergessen. Stille, Tränen, Frustbier.

Mit einem zustimmenden Nicken beantwortet der Waldhof-Torhüter am Donnerstag die Frage, ob das Scheitern gegen Meppen die überflüssigste Niederlage in der vom Unglück geprägten dreiteiligen Relegationsgeschichte des SV Waldhof gewesen ist - die Mannheimer waren damals in beiden Partien die bessere Mannschaft, hatten es aber in 210 Minuten verpasst, aus ihren Gelegenheiten ein Tor machen . „Auch wenn es jetzt nur um drei Punkte geht, ein bitterer Beigeschmack bleibt“, sagt Scholz vor dem Wiedersehen mit Meppen am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion), dem Heimauftakt des SVW in der 3. Fußball-Liga.

Beim 1:1 in Chemnitz war der Aufsteiger am vergangenen Sonntag nach übereinstimmender Auffassung sehr ordentlich in der neuen sportlichen Umgebung gestartet - jetzt soll im Idealfall der erste Sieg im Profifußball seit 16 Jahren her. „Meppen wird versuchen, Fußball zu spielen. Wir können das auch. Deshalb könnte es ein ansehnliches Fußballspiel werden“, meint Scholz - zumal die Rahmenbedingungen mit dem frisch verlegten neuen Rasen im Carl-Benz-Stadion besser nicht sein könnten. „Das steigert natürlich die Vorfreude noch mehr und gibt uns ein gutes Gefühl“, sagt Waldhof-Trainer Bernhard Trares.

Anpfiff bei 27 Grad

Am Samstagnachmittag soll dann auch die große Hitze verschwunden sein, die den Trainingsalltag der Mannheimer in dieser Woche merklich beeinflusste. „Wir mussten bei diesen Temperaturen schon aufpassen und durften in den Einheiten nicht überziehen“, sagt Trares. Für den Zeitpunkt des Anpfiffs um 14 Uhr sind allerdings vergleichsweise erträgliche 27 Grad mit einem leichten Gewitterrisiko vorhergesagt.

Dann will auch Gianluca Korte wieder auf dem Platz stehen, nachdem er den Start in Chemnitz wegen einer Sommergrippe verpasst hatte. „Es kann sein, muss aber nicht“, lässt der Coach die Startelf-Chancen des Speyerer Offensivmanns allerdings offen. Benedict dos Santos habe seine Aufgabe im ersten Spiel neben Marco Schuster gut gelöst, außerdem hat Korte laut Trares auch seine Qualität, wenn er von der Bank kommt: „Gianni ist ein guter Einwechselspieler.“ Für den aus Sandhausen gekommenen Mohammed Gouiada könnte es nach ausgestandenem Muskelfaserriss erstmals für einen Platz im Kader reichen. „Er braucht sicher noch ein bisschen, aber seine Grundfitness-Werte sind schon in Ordnung“, meint Trares.

Arianit Ferati meldete sich hingegen mit einem grippalen Infekt vorerst ab. Dennoch ist Trares froh, dass sich die Personalsituation langsam wieder entspannt, auch die etatmäßigen Linksverteidiger Marcel Hofrath und Mete Celik haben in dieser Woche voll mittrainiert und sind einsatzbereit. „Der Kader füllt sich langsam wieder. Das ist gut, auch für das Niveau im Training“, meint der SVW-Coach.

Die Meppener, die mit dem ehemaligen Waldhof-Kapitän Hassan Amin anreisen, landeten in der Vorsaison auf einem respektablen 13. Platz. „Das ist eine Mannschaft, die nicht leicht auszurechnen ist. Überraschende Erfolge haben sich mit schwächeren Phasen abgewechselt“, schätzt Trares den Gegner ein. Torwart Scholz will die Erinnerung an den Schmerz des Elfmeter-Dramas 2017 am liebsten mit einem Sieg tilgen. „Wir müssen kaltschnäuziger als in Chemnitz sein. Ich bin zuversichtlich, dass es dann klappt.“

