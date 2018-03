Scholz bleibt bis 2020

Anzeige

Mannheim.Fußball-Regionalligist SV Waldhof treibt seine Personalplanungen weiter voran und kann den Verbleib eines ganz besonders wichtigen Puzzle-Teils seines Kaders vermelden: So hat Markus Scholz seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Regionalliga-Dritten bis 2020 verlängert und sorgt damit für Planungssicherheit auf der Torhüter-Position. Der gebürtige Sauerländer Scholz, der 2015 von Dynamo Dresden an den Alsenweg wechselte, absolvierte bislang 87 Regionalligapartien für die Mannheimer, kassierte 67 Gegentore, konnte allerdings auch in 41 Spielen seinen Kasten sauber halten.

„Ich bin seit fast drei Jahren beim Waldhof, meine Familie und ich fühlen uns in der Region und beim SVW einfach sehr wohl“, begründet Scholz, der sich mit seiner Partnerin Anna, Töchterchen Mira und den zwei Hunden in der Kurpfalz inzwischen bestens eingelebt hat, sein „Ja“ zum SVW. „Wir haben ein tolles Umfeld und wissen das auch sehr zu schätzen. Ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung und freue mich, weiterhin hier spielen zu können“, sagte der 29-jährige Sauerländer, der in der aktuellen Saison bislang alle Liga-Spiele absolviert hat, zu seiner Vertragsunterzeichnung.

Verlässlich als Mensch und Keeper

Auch beim Regionalligisten wurde die Entscheidung des Keepers mit Freude aufgenommen. „Wir sind sehr froh, dass Markus für zwei weitere Jahre bei uns bleibt und mithilft, unsere Vorhaben und Ziele zu erreichen“, kommentierte der Sportliche Leiter, Jochen Kientz, die Personalie. „Die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass wir uns auf Markus sowohl als Torhüter als auch als Mensch stets verlassen können“, führte Kientz weiter aus.