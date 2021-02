Schultz geht zur Viktoria

Köln/Mannheim.Der frühere Waldhof-Aufstiegsheld Michael Schultz wird von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig an Drittligist Viktoria Köln verliehen. Die Domstädter bestätigten am Montagnachmittag einen exklusiven Bericht dieser Redaktion.

Der 27-jährige Innenverteidiger war bei der Eintracht zuletzt aufs Abstellgleis geraten und stand bei den Partien in diesem Jahr noch nicht einmal mehr im Kader der Braunschweiger. Erst im vergangenen Sommer war Schultz zum deutschen Meister von 1967 gewechselt. Doch der Herxheimer war nach einem gutem Start bei seinem neuen Verein im Spätsommer in eine Formkrise gerutscht und seitdem über die Reservistenrolle nicht mehr hinaus gekommen.

{element}

„Ich erhoffe mir von dem Wechsel, mehr Spielzeit zu bekommen und hier meine Stärken einzubringen und mitzuhelfen“, ließ Schultz mitteilen. „Ich war hier letztes Jahr mit Waldhof Mannheim zu Gast. Viktoria Köln ist eine fußballerisch sehr gute Mannschaft und ich freue mich auf die Jungs.“

Der SV Waldhof hatte Anfang Januar großes Interesse an einer Rückholaktion signalisiert – Schultz spielte von 2016 bis 2020 in Mannheim und stieg mit den Blau-Schwarzen 2019 in die 3. Liga auf. Der neue Waldhof-Trainer Patrick Glöckner telefonierte sogar mit dem Südpfälzer, der sich damals aber noch in Braunschweig durchsetzen wollte. Mittlerweile haben die sportlichen Verantwortlichen beim SVW allerdings beschlossen, die Rückrunde mit den Innenverteidigern Marcel Seegert, Jesper Verlaat, Gerrit Gohlke und Jan Just zu bestreiten. Stattdessen schlug die ambitionierte Viktoria bei Schultz zu, der vorerst bis Saisonende nach Köln verliehen wird. „Er hat letzte Saison bei Waldhof Mannheim hervorragend gespielt“, sagte Viktoria-Sportchef Marcus Steegmann. „Michael Schultz bringt in meinen Augen alles mit, was ein moderner Innenverteidiger haben sollte: Zweikampfstärke, ein gutes Stellungsspiel und eine passsichere Spieleröffnung.“

Die Rheinländer sind nach einem Negativtrend in den vergangenen Monaten in den Abstiegskampf abgerutscht und suchten noch eine Verstärkung für die Defensive. Trainer Pavel Dotchev war nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Waldhof vor neun Tagen beurlaubt worden. Als sein Nachfolger steht inzwischen Olaf Janßen fest.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021