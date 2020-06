Schultz und Conrad spielen nicht mehr für den SV Waldhof

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof muss die beiden letzten Saisonspiele ohne seine etatmäßige Innenverteidigung bestreiten. Sowohl Leistungsträger Michael Schultz als auch Kapitän Kevin Conrad unterschrieben die vom Verein angebotene Zusatzvereinbarung über die beiden nach seinem Vertragsende am 30. Juni angesetzten Partien bei Eintracht Braunschweig am Mittwoch und gegen den FSV Zwickau am

...