Schuster kehrt zurück, Schultz nicht

Mannheim.Der eine Aufstiegsheld ist zurück auf dem Trainingsplatz am Alsenweg, ein anderer hat dem SV Waldhof über seinen Berater eine Absage erteilt: Während Co-Kapitän Marco Schuster (25) nach vier Monaten Zwangspause wegen eines Leistenbruchs am Dienstag sein Comeback im Mannschaftstraining beim Mannheimer Fußball-Drittligisten feierte, hat sich die angedachte Rückholaktion von Innenverteidiger Michael Schultz (27) offenbar zerschlagen.

„Braunschweig will den Spieler nicht abgeben. Und der Spieler will bei Eintracht bleiben“, sagte Orhan Lokurlu, Berater des Südpfälzers, der „Braunschweiger Zeitung“. Es habe zwar eine Anfrage des SVW gegeben, aber Schultz wolle sich weiterhin in der 2. Liga durchsetzen. „Mannheim sucht einen Innenverteidiger. Es ist klar, dass Michael Schultz dann als ehemaliger Spieler ins Blickfeld gerät. Aber wir sind ruhig und seriös in der Kommunikation mit der Eintracht. Michael gibt weiter Gas und will wieder in die erste Elf rutschen“, erklärte Lokurlu. Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann hatte dem dezenten Werben des Waldhof um Schultz, der am Montag mit Trainer Patrick Glöckner telefoniert hatte, eine Absage erteilt. Es habe weder eine offizielle Anfrage gegeben noch hätten der Spieler und der Verein über eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit geredet. Schultz’ Vertrag in Niedersachsen läuft bis 2022. Der Herxheimer war nach einem gutem Start bei seinem neuen Verein im Spätsommer in eine Formkrise gerutscht und seitdem über die Reservistenrolle nicht mehr hinaus gekommen. Er will sich aber dennoch in Braunschweig durchbeißen.

Stiefler darf sich zeigen

Die Traumlösung vieler Fans klappt also nicht, nun muss SVW-Sportchef Jochen Kientz weiter den Transfermarkt sondieren, um die gesuchte erfahrene Verstärkung für die Innenverteidigung an Land zu ziehen. Dabei drängt die Zeit, schon am Freitag (19 Uhr) startet der Tabellen-14. gegen den starken Aufsteiger SC Verl in die restliche Saison. Stand jetzt stehen für diese Partie in Kapitän Marcel Seegert und dem jungen Gerrit Gohlke (21) nur zwei fitte Innenverteidiger zur Verfügung.

Über das Mannheimer Interesse an Manuel Stiefler hatte diese Redaktion am Montag genau wie über den Schultz-Plan exklusiv berichtet. Seit Dienstag darf der 32-jährige Ex-Profi (unter anderem Karlsruher SC, VfL Bochum, SV Sandhausen) im Probetraining am Alsenweg vorspielen. Der Bayreuther, der als rechter Verteidiger im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist, war nach seinem Engagement beim KSC ein halbes Jahr ohne Vertrag. Waldhof-Trainer Glöckner will sich deshalb erst einmal einen Bild vom Fitness-Zustand Stieflers machen. Dann soll entschieden werden, ob er einen Vertrag am Alsenweg bekommt.

Zeitnah wird also auch Marco Schuster wissen, ob er einen neuen Kollegen bekommt. Vier Monate war der Augsburger wegen eines spät erkannten Leistenbruchs außer Gefecht gesetzt, jetzt hat er sich zurück ins Team gekämpft. Das Verl-Match kommt für den 25-Jährigen noch zu früh, Glöckner plant eine behutsame Wiedereingliederung.

Erst nach etwa zwei Wochen im Trainingsbetrieb, so das Credo des Mannheimer Trainers, könne man abschätzen, ob ein länger verletzter Profi der Belastung standhält. Dass Schuster, in der Vorsaison einer der besten Waldhöfer, zurück auf dem Platz steht, ist aber ein Hoffnungsschimmer für den personell zuletzt arg gebeutelten Mannheimer Drittligisten.

