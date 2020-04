Sechzehn auslaufende Verträge: Waldhof-Profis vor ungewisser Zukunft

Mannheim.Für Gianluca Korte, den Mittelfeldspieler vom Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim, stellen sich im Moment zwei Fragen. Der Dribbler möchte wissen, ob die derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison fortgesetzt werden kann - und er muss wissen, wie es für ihn persönlich nach dem 30. Juni weitergeht. Wie bei vielen anderen Fußballern in seiner Mannschaft endet sein Vertrag am Ende der laufenden Spielzeit. Derzeit ist unklar, wann sich seine Zukunft entscheidet.

"Ich denke schon darüber nach, dass jetzt eigentlich die Phase wäre, in der es Gespräche hinsichtlich einer Vertragsverlängerung geben würde", sagt Gianluca Korte. Derzeit liegen die Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein oder anderen Clubs auf Eis, so dass dem 29-Jährigen nicht viel mehr bleibt, als sich wegen des Trainingsstopps alleine fit zu halten und auf ein Signal der Verantwortlichen beim SV Waldhof zu warten.

Dabei reagiert Korte bemerkenswert gelassen auf die aktuelle Unsicherheit, wie er als Berufsfußballer seinen Lebensunterhalt ab dem 1. Juli verdienen kann. "Es gibt im Moment für uns alle wichtigere Themen als meine vertragliche Situation", sagt er: "Es ist für mich ein Stück weit Gewohnheit, weil wir als Fußballer immer nur mit Zeitverträgen ausgestattet werden. Außerdem haben sich die Transfers in den vergangenen Jahren ein Stück weiter nach hinten geschoben. Das ist für einen Angestellten, der vielleicht 15 Jahre in einem Unternehmen arbeitet und jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, eine ganz andere ungewohnte Situation."

Immerhin bleiben noch knapp zweieinhalb Monate, um zu einer Einigung zu kommen. Nicht alle Fußballer, deren Verträge am 30. Juni auslaufen, bleiben so ruhig wie der Mittelfeldspieler des Tabellenzweiten der 3. Liga. Nicht jeder hat sich in der laufenden Spielzeit einen so guten Marktwert erspielt wie Korte, der in 26 Partien sechs Treffer erzielte und fünf Tore direkt vorbereitete.

Allein bei den Mannheimern enden nach der Saison 16 Arbeitspapiere. Bei den Drittliga-Vereinen sind es insgesamt weit mehr als 100. Beim SV Waldhof läuft auch der Vertrag von Chefcoach Bernhard Trares aus. Jochen Kientz, dem sportlichen Leiter des Clubs, sind im Moment die Hände gebunden. "Es gibt hier und da mal ein Gespräch, aber ich weiß ja gerade gar nicht, was ich anbieten kann", sagt Kientz. Es ist unklar, welches Budget den Waldhöfern zur Verfügung steht, ursprüngliche finanzielle Planungen sind wegen der Corona-Krise nicht mehr aktuell. Wie den Mannheimern geht es vielen Profi-Clubs, von der Bundesliga bis in die 3. Liga.