Seegert freut sich auf Freiburg

Mannheim.Marcel Seegert kann den Neustart kaum abwarten. Wenn die Profis des Fußball-Drittligisten SV Waldhof nach einem Corona-Test am Montagmorgen die Vorbereitung auf die nächste Saison aufnehmen, will der 26-jährige Innenverteidiger wieder angreifen. „Ich bin voller Tatendrang, will von Anfang an Gas geben und habe richtig Bock auf die neue Saison. Wir wollen wieder eine gute Rolle spielen“, sagte der Mannheimer am Sonntag dieser Redaktion.

Hartnäckige Schambein-Probleme hatten Seegert im Endspurt nach der Corona-Pause ausgebremst, erst nach einem Besuch bei Bayern-Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München setzte eine Linderung der Beschwerden ein – da war die Saison aber auch schon wieder vorbei. „Es war traurig, dass ich in der Endphase, als es noch um den Aufstieg ging, zuschauen musste“, erklärte der zweikampfstarke Abwehrmann. Beim vorentscheidenden 0:2 in Ingolstadt ließ er sich noch einmal fitspritzen, „weil es in dem Spiel noch einmal um alles ging. Ich habe wirklich alles probiert.“

Als Führungsspieler eingeplant

So ärgerlich die Blessur auch war, Seegert startet gut regeneriert in die Vorbereitung. Während sich seine Kollegen vom 11-Spiele-Marathon von Ende Mai bis Anfang Juli erholen mussten, verzichtete der 26-Jährige auf Urlaub und arbeitete seine körperlichen Defizite auf. Jetzt fühlt er sich bereits topfit, bevor überhaupt die ersten Konditionseinheiten unter dem neuen Trainer Patrick Glöckner absolviert worden sind.

Seegert ist als ein wichtiger Eckpfeiler beim Umbau im Team des Drittligisten eingeplant. Als designierter Abwehrchef, als Führungsspieler mit Waldhof-Gen, auf dessen Meinung gehört wird. Er ist in der Hierarchie noch einmal nach oben gerückt, gerade weil etliche altgediente Aufstiegshelden wie Kevin Conrad, die Korte-Zwillinge oder Michael Schultz den Verein verlassen haben.

Doch von der teilweise um sich greifenden Weltuntergangsstimmung im Umfeld aufgrund der Abgänge lässt sich Seegert nicht anstecken. „Sicher gibt es in diesem Sommer ein paar Veränderungen. Ein neuer Trainer, einige vertraute Gesichter, mit denen man jahrelang gearbeitet hat, sind weg. Deshalb ist es am Anfang vielleicht schon ein bisschen ungewohnt, aber ich habe nicht umsonst noch einmal bis 2022 beim Waldhof verlängert. Ich will hier etwas aufbauen. Der Club hat sich in der 3. Liga etabliert und dann will man irgendwann einmal den nächsten Schritt machen“, sagte er.

Zu den neuen Mitspielern, die Seegert ab Montag kennenlernen wird, gehören neben den bereits feststehenden Neuzugängen Jesper Verlaat (SV Sandhausen), Jan-Christoph Bartels (1. FC Köln) und Onur Ünlücifci (Sonnenhof Großaspach) zwei weitere Profis, mit denen sich der SVW einig ist. Linksaußen Rafael Garcia (26) folgt Coach Glöckner aus Chemnitz, von Absteiger Carl Zeiss Jena kommt mit Anton Donkor (22) ein zweiter Mann für die offensive Außenbahn (siehe nebenstehenden Bericht). Abgeschlossen sind die Personalplanungen damit aber noch lange nicht – gesucht werden vor allem noch gelernte Stürmer.

Seegert zeigt sich optimistisch, dass der Kader noch mit der notwendigen Qualität verstärkt wird. „Wir werden schon eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen, da bin ich mir sehr sicher und vertraue den Verantwortlichen. Wir haben schon jetzt ein sehr anständiges Gerüst“, meinte er.

Letztes Duell im März 2003

Allerdings drängt beim Neuaufbau die Zeit. Vor dem Drittliga-Start am 19. September geht es für die Mannheimer im in der Vorsaison unterbrochenen Verbandspokal darum, wieder in die lukrative erste Runde des DFB-Pokals einzuziehen. Seit Sonntagabend steht auch der mögliche attraktive Gegner fest, wenn der SVW im Halbfinale am 15. August Landesligist ASC Neuenheim und im Endspiel eine Woche später Oberligist FC Nöttingen schlagen sollte: Bundesligist SC Freiburg mit Kult-Trainer Christian Streich würde am Wochenende um den 12. September im Carl-Benz-Stadion antreten.

„Das ist ein guter Gegner, der seit Jahren konstant super Arbeit abliefert. Trotzdem sollten wir erst einmal unsere Hausaufgaben seriös erledigen“, sagte Seegert. „Wir wissen alle, dass Nöttingen ein unangenehmer Gegner ist. Da müssen wir schon topfit und auf einem guten Niveau sein. Ich denke aber, dass wir das hinbekommen.“ Das bislang letzte Kurpfalz-Breisgau-Duell in einem Pflichtspiel ist schon über 17 Jahre her – die Partien gegen die U 23 der Freiburger in der Regionalliga einmal außen vor gelassen. Im März 2003 gewannen die Südbadener in der 2. Liga mit 3:0 in Mannheim. Der SVW wurde damals von der mittlerweile verstorbenen Vereinsikone Walter Pradt trainiert, der Sportclub von Volker Finke. Es wäre also höchste Zeit für eine Neuauflage.

