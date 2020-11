Sieben Corona-Fälle: Waldhof-Spiel in Meppen vor Absage

Mannheim.Da die Mannschaft des SV Meppen nach sieben Corona-Fällen komplett in Quarantäne muss, steht die Partie der Emsländer in der 3. Fußball-Liga gegen den SV Waldhof am Samstag (14 Uhr) vor der Absage. Am Donnerstag gaben die Meppener in einer Pressemitteilung bekannt, dass "das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland eine vierzehntägige häusliche Quarantäne für die komplette Drittligamannschaft sowie für das Trainer- und Betreuerteam angeordnet" habe. Das weitere Vorgehen werde vom SV Meppen mit dem DFB abgestimmt. Eine offizielle Absage der Begegnung steht noch aus. Weitere Informationen folgen.

