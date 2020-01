Spaß kommt beim Torwarttrainng des SVW selten zu kurz

Nach der kurzen Auszeit am Freitagnachmittag stieg Fußball-Drittligist SV Waldhof am Samstag wieder in die Trainingsroutine ein. Täglich zwei Einheiten heißt schließlich die Vorgabe im türkischen Side und auch das Torhüter-Quartett um Torwarttrainer Dennis Tiano macht da keine Ausnahme.

