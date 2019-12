Spekulationen um Waldhof-Torjäger Sulejmani

Mannheim.

Waldhof-Torjäger Valmir Sulejmani ist nach einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeine/Neue Presse" ein Kandidat beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 für einen Wechsel in der Winterpause. Demnach soll der neue Club des ehemaligen Waldhof-Trainers Kenan Kocak bereits Kontakt aufgenommen haben, weitere Fakten führt der Artikel allerdings nicht an und verweist lediglich auf die fußballerische Vergangenheit Sulejmanis, der im Sommer 2018 von der zweiten Mannschaft der Hannoveraner nach Mannheim kam und maßgeblich dazu beitrug, dass die Blau-Schwarzen den Aufstieg in die Dritte Liga schafften.

Sulejmanis Vertrag in Mannheim läuft im Sommer 2020 aus. Nach Informationen des "Mannheimer Morgen" gibt es allerdings eine beidseitige Option, den Vertrag zu verlängern, wenn der Angreifer 20 Pflichtspiele absolviert. Derzeit kuriert der 23-Jährige die Folgen eines Syndesmosebandrisses aus und will zur Rückrunde wieder angreifen. Hannovers Trainer Kocak war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ob dem abstiegsbedrohten Zweitligisten für die Rückrunde ein Profi weiterhelfen kann, der direkt aus der Reha kommt, darf allerdings bezweifelt werden. Waldhofs Sportchef Jochen Kientz hält sich aus solchen Spekulationen prinzipiell heraus und wollte sich ebenfalls nicht dazu äußern, ob es eine Anfrage aus Hannover gibt. Der Ex-Profi stellte aber klar: "Wir haben momentan nicht vor, jemanden abzugeben oder zu verkaufen."

