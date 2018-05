Spiel wegen Pyro und Raketen im Stadion abgebrochen: SVW verliert, Uerdingen steigt auf

Anzeige

Patrick Mayer (SVW): "Es ist schwer in Worte zu fassen. Ich denke, wenn man gesehen hat, wie die Fans uns unterstützt haben, aber dann wenige Idioten dem Verein und dem Fußball schaden, tut das weh. Das ist bitter. Für mich persönlich sowieso: Es war das letzte Spiel in meiner Karriere."

Bernhard Trares (Trainer SVW): "Es ist einfach schade. Die Fans haben uns die ganze Saison unterstützt, deswegen habe ich Unverständnis dafür, was passiert ist. Uerdingen ist verdient aufgestiegen. Es ist traurig, dass es jetzt so zu Ende geht. Die Mannschaft war im Oktober 16 Punkte hinten dran und hat noch die Relegation erreicht. In Dusiburg hatten wir mehr Chancen, aber Uerdingen war kaltschäuziger. Wir müssen jetzt wieder aufstehen."

Stefan Krämer (Trainer KFC Uerdingen): "Ich bin überglücklich. Die Mannschaft hat es sich verdient. Wir haben zwölfmal hintereinander gewonnen, das geht eigentlich nicht. Wir mussten jedes Spiel gewinnen, das war Nervenkitzel. Der Aufstieg ist total verdient."

90. Minute + 20 - Spielabbruch

Die Mannschaften laufen wieder ein - und werden sofort massiv aus dem SVW-Block beschossen. Schiedsrichter Ittrich bricht die Partei ab. Der KFC Uerdingen hat gewonnen und steigt auf. Die Polizei schützt die feiernden KFC-Spieler auf dem Spielfeld.

90. Minute + 12 - SVW-Geschäftführer: "Unterbrechung richtig"



SVW-Geschäftsführer Markus Kompp: "Es war die richtige Entscheidung, das Spiel zu unterbrechen". Er könne die Enttäuschung der Fans verstehen, nicht aber diese Reaktion. Er hoffe, dass sich die Lage beruhigt und das Spiel noch fortgesetzt werden kann.

90. Minute + 2 - Fassungslosigkeit bei Buwe - Dichter Rauch in der OST

Die Spieler des SVW sind sichtlich fassunglos ob der Situation, während im SVW-Block weiter dichter Rauch aufsteigt und es brennt. Die Polizei ist weiterhin nicht zu sehen. Der DFB verkündet offenbar, dass das Spiel abgebrochen wird, wenn die Randale nicht in Kürze aufhören.

90. Minute + 1 - Auch Trainer Trares wird von Fans beschossen

Die Lage im Carl-Benz-Stadion beruhigt sich weiterhin nicht. Auch SVW-Trainer Bernhard Trares wird zwischendurch beschossen.

88. Minute - Spiel bleibt unterbrochen, Mannschaften gehen in Kabinen

Im SVW-Block brennt es. Die Mannschaften werden jetzt in die Kabinen geschickt.

81. Minute - Spielunterbrechung: Randale, Pyro und Böller beim SVW

Jetzt gibt es unschöne Szenen im Waldhof-Block: Pyrotechnik, Raketen, Böller und schwarzer Rauch führen zur Spielunterbrechung. Scholz und andere SVW-Spieler versuchen vergebens, die SVW-Fans zu beruhigen. Ordner und andere SVW-Fans werden beschossen. Die Polizei hält sich zurück.

Twitter: Polizei mahnt zur Ruhe

Per Twitter richtet sich die Polizei an die Fans: "An alle Fans: Ganz gleich, wie das Relegationsspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen #swfkfc ausgeht, bitte bleibt friedlich und entspannt. Lasst Euch nicht provozieren und provoziert auch nicht die anderen. "

76. Minute - SVW jetzt mit drei Stürmern

Hebisch kommt für Korte, die Blau-Schwarzen haben jetzt drei Stürmer auf dem Platz.

75. Minute - KFC mit guter Chance

Das war knapp: Beister schießt die Gäste beinahe noch weiter in Führung.

72. Minute - Gelb für SVW-Torwart

Scholz erhält eine Gelbe Karte für einen unnötigen Check mit der Schulter.

70. Minute - SVW läuft Rückstand hinterher

Rund 20 Minuten vor Abpfiff schafft der SVW nicht den Anschluss. Drei Tore müssten die Buwe noch schaffen, um aufzusteigen - und keinen Gegentreffer mehr kassieren.

66. Minute - Pyro bei den KFC-Fans

Kurze Unterbrechung, da die Gäste im Uerdinger Block jetzt Pyrotechnik abbrennen.

65. Minute - Ivan mit hartem Schuss aufs Tor

Der eingewechselte Ivan versucht es mit einem direkten Schuss aufs Tor, trift aber nicht.

62. Minute: Ivan kommt für Sommer

Wechsel beim SVW: Andreas Ivan löst Jannik Sommer ab.

60. Minute - Torchance für SVW - vier Mannheimer segeln vorbei

Der SVW vergibt eine Möglichkeit zum Anschluss: Vier Buwe segeln nach einem Freistoß vor dem Gästetor am Ball vorbei.

59. Minute - Kefkir kommt für Chessa

Wechsel bei Uerdingen: Kefkir löst Chessa ab.

57. Minute - Chessa verletzt sich

Kurze Unterbrechung, weil sich Uerdingens Chessa ohne Fremdeinwirkung verletzt hat. Er wird am Spielfeldrand behandelt.

55. Minute - Korte vergibt Freistoß

Chance für den SVW nahe am KFC-Strafraum - doch Korte schießt den Freistoß in den Himmel.

53. Minute - Gelb für Schultz

Foul am Uerdinger Torwart, dafür gibt es jetzt Gelb für Schultz.

51. Minute - Unruhe auf dem Platz - zwei Gelbe Karten für Uerdingen

Die Partie wird noch rauer, Ellguth und Dörfler von Uerdingen erhalten Gelb.

47. Minute - Weitere Fouls, Spieler mit Laserpointer geblendet

Die Partie bleibt sehr hitzig: Nach einem ersten Foul gibt es Freistoß für den KFC. Auch sollen Spieler mit Laserpointern geblendet worden sein.

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft

SVW: Benedikt Koep kommt für Daniel Di Gregorio - gleich geht's weiter

Halbzeitpause - Verletzte Fans und Ordner

Offenbar gab es bei den Vorfällen in den Fanblöcken mehrere leichtverletzte SVW-Fans und einen schwerer verletzten Ordner.

45. Minute + 4 - Halbzeit

Halbzeit im Carl-Benz-Stadion, die Mannschaften gehen in die Kabinen.

45. Minute + 3 - Papierkugeln und Gegenstände fliegen auf KFC-Spieler

Unschöne Szenen im Carl-Benz-Stadion: Aus dem SVW-Block fliegen Papierkugeln und Gegenstände auf KFC-Spieler.

45. Minute + 1 - Gelbe Karte für Uerdingen

Nach einem Foul erhält Dennis Chessa die Gelbe Karte.

Twitter: KFC-Fans beschweren sich über parteiischen TV-Kommentar

Bei Twitter lassen sich zahlreiche Uerdingen-Fans über den ihrer Meinung nach parteiischen Kommentator bei der SWR-Fernseh-Übertragung aus, er sei zu positiv dem SVW gegenüber.

39. Minute Uerdingen schießt das 2:1

Öztürk trifft das Waldhof-Tor aus rund 20 Metern ins rechte Eck, der KFC Uerdingen führt mit 2:1.

37. Minute - Korte trifft Pfosten

Gute Chance für den SVW: Korte trifft den Uerdinger Pfosten mit einem Flachschuss.

33. Minute - Spiel geht weiter

Schiedsrichter Ittrich pfeift die Partie wieder an.

32. Minute - Unterbrechung wegen Krawall im Uerdingen-Block

Schon nach dem 1:0 gab es Probleme, jetzt gibt es große Unruhe im Gästeblock. Die Polizei rückt in den Uerdingen-Block ein und greift einzelne Fans heraus.

32. Minute - Ausgleich: 1:1

Der Waldhof gleicht aus! Patrick Mayer schießt das 1:1.

29. Minute - Tor für Uerdingen

Uerdingen macht das 1:0: Krempicki schießt nach Vorlage von Chessa ins Tor.

27. Minute Meyerhoefer klärt mit dem Kopf

Gute Chance für Uerdingen, Meyerhöfer klärt sauber mit dem Kopf.

25. Minute - Foul an Di Gregorio

Foul an Di Gregorio durch Dörfler in der SVW-Hälfte - Schiedsrichter Patrick Ittrich belässt es bei einer Verwarnung.

23. Minute - Viele Fouls, wenig gute Chancen

Die Partie bleibt hitzig, es gibt reihenweise Fouls und Unterbrechungen, dafür wenig gute Torchancen.

19. Minute - Kopfball aufs Uerdinger Tor

Kopfball auf das Tor von Uerdingen von Schultz nach Freistoß von Kort. Wegen Aufstützen wurde die Szene aber abgepfiffen.

18. Minute - Beste Stimmung bei den Fans und Hin und Her auf dem Platz

Während die Fans weiter beste Stimmung machen, geht es auf dem Spielfeld bei hohem Tempo hin und her zwischen den beiden Teams - nicht rohne Risiko bei den hochsommerlichen Temperaturen und der restlichen Spieldauer.

15. Minute - Diring mit Chance

Ein Schuss aus 25 Metern von Dorian Diring geht knapp am Pfosten von Uerdingen vorbei.

14. Minute - Weitere Chance für Uerdingen

Der Angriff der Uerdinger endet mit einem Fehlschuss und einem Ballverlust. Doch auch der SVW-Konter führt ins Leere.

11. Minute - Konter von Uerdingen - SVW-Abwehr klärt sauber

Kevin Conrad und Marco Schuster klären den Angriff kurz vorm Strafraum.

10. Minute - Zweites Foul von Dorda

Der Freistoß von SVW-Spieler Dorian Diring finde nicht den Weg zum Tor. Ein Konter der Uerdinger ist die Folge.

5. Minute - erste Torchance für den SVW

Nach einer Ecke kann der SVW zum ersten Mal gefährlich werden - Uerdingen ist aber schneller am Ball.

4. Minute - schon wieder Gelb

Gelbe Karte für KFC-Spieler Christian Dorda in der 5. Minute - die Partie beginnt hitzig.

1. Minute - Gelbe Karte für Diring

Direkt nach dem Anpfiff gibt es bereits die erste Gelbe Karte: Dorian Diring (SVW) hat gefoult.

14.05 Uhr – Anpfiff im Carl-Benz Stadion

Es geht los – Schiedsrichter Patrick Ittrich hat das entscheidende Relegationsspiel angepfiffen. Uerdingen hat Anstoß.

14.02 Uhr - Trares: "Müssen ruhig bleiben"

"Das Wichtigste ist, dass wir ruhig bleiben“, sagt Trainer Bernhard Trares vor dem Spiel.

14 Uhr – Es geht gleich los

Volles Haus und beste Bundesliga-Stimmung bei strahelndem Sommerwetter: Das Carl-Benz-Stadion bebt, während die Mannschaften einlaufen.

13.47 Uhr - Waldhof-Kapitän Amin fällt krankheitsbedingt aus

Waldhof-Kapitän Hassan Amin fehlt bei der Entscheidung im Benz-Stadion wegen eines Magen-Darm-Infekts.

13.30 Uhr - Zahlreiche Fans auf dem Weg ins Stadion

Das Carl-Benz-Stadion ist schon gut gefüllt, aber immer noch ziehen zahlreiche SVW-Fans aus der Innenstadt in Richtung Spiel. Auch beim Stadtfest rund um den Wasserturm sind die Blau-Schwarzen stark vertreten.

13.22 Uhr - Überraschungen in der Startelf

Große Überraschungen in der Startformation des SV Waldhof: Patrick Mayer beginnt statt Nicolas Hebisch im Sturm, Mete Celik übernimmt den Linksverteidiger-Posten von Hassan Amin, der noch nicht einmal im Kader steht. Jannik Sommer beginnt statt Maurice Deville. Andreas Ivan und überraschenderweise der von einem Knochenödem genesene Benedikt Koep sitzen auf der Bank.

13.20 Uhr - Drei Wechsel bei Uerdingen

Uerdingens Trainer Stefan Krämer verändert seine Startelf im Vergleich zum Hinspiel auf drei Positionen. Unter anderem sitzt der beste KFC-Torjäger Lucas Musculus.

12.55 Uhr - LED-Bande im Einsatz

Ein bisschen Champions-League-Flair im Carl-Benz-Stadion: Zum Aufstiegsheimspiel hat der SVW rund ums Spielfeld eine 240 Meter lange moderne LED-Bande installiert, auf der sich wechselnde Sponsoren präsentieren konnten.

12.54 Uhr - Versteckspiel vor dem Anpfiff

Um mögliche Störungen zu vermeiden, wählte der Tross des KFC Uerdingen nach Vereinsangaben eine Unterkunft „im Mannheimer Umland“, um sich optimal auf das Rückspiel vorzubereiten. Das Team des SVW schlief in der Nacht vor der Entscheidung im Hotel Toskana in Leimen.

12.35 Uhr - Polizei meldet großen Andrang am Stadion

Die Polizei meldet einen großen Andrang am Carl-Benz-Staion vor dem Relegationsrückspiel. Fans reisen an und es herrscht viel Verkehr, melden die Beamten auf Twitter. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

11.45 Uhr vor dem Spiel: Waldhof-Fans bevölkern die Innenstadt

Hunderte von Waldhof Anhängern bevölkern das Mannheimer Stadtfest. Insbesondere vor dem Stand der Löwenjäger und rund um den Wasserturm sieht man fast nur blau-schwarz gekleidete Menschen. Von dort wollen die Fans um 12 Uhr zu Fuß zum Stadion laufen.

Info: Im dritten Anlauf soll es endlich mit dem Aufstieg klappen: Der SV Waldhof spielt heute Nachmittag im Relegationsrückspiel in Mannheim gegen den KFC Uerdingen. Das Hinspiel am Donnerstag in Duisburg hatte der KFC Uerdingen mit 1:0 für sich entschieden. Mehr als 24 000 Besucher werden zu der Partie im ausverkauften Carl-Benz-Stadion erwartet. In den vergangenen beiden Jahren waren die Mannheimer in den Aufstiegs-Playoffs an SF Lotte und dem SV Meppen gescheitert.