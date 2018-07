Spiele für kommende Saison angesetzt

Anzeige

Am Freitag hat die Regionalliga Südwest die Partien sämtlicher Spieltage bis zur Winterpause zeitgenau terminiert. Daraus geht hervor, dass der SV Waldhof Mannheim am Samstag, den 28. Juli, sein erstes Spiel der neuen Saison bestreiten wird. Anpfiff gegen den SSV Ulm 1846 im Carl-Benz-Stadion wird um 14 Uhr sein.

Eine Woche später, am zweiten Spieltag, steigt das Duell gegen die zweite Mannschaft von 1899 Hoffenheim im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim. Hier rollt der Ball ebenfalls ab 14 Uhr. Zum Traditionsduell zweier ehemaliger Bundesligisten kommt es am Sonntag, den 26. August, um 15 Uhr, wenn der SVW beim Meister der Regionalligastaffel Südwest der vergangenen Spielzeit, dem 1. FC Saarbrücken, im Ludwigsparkstadion antritt.

Aufgrund der noch ausstehenden Terminierungen der ersten drei Ligen sowie durch behördliche Vorgaben gibt es Begegnungen, deren Termine noch offen sind. So wurden folgende Partien noch nicht zeitgenau angesetzt: Die beiden Heimspiele gegen die Offenbacher Kickers (6./7. Oktober) und den FC Homburg (19.-22.Oktober) sowie die Spiele in Pirmasens (28. September bis 1.Oktober), bei Wormatia Worms (13./14.Oktober) und bei der Reserve von Mainz (9.-11. November).