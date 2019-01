Spielplan für Rückrunde des SV Waldhof terminiert

Am 23. Februar ist es soweit - als Tabellenführer der Regionalliga Südwest startet der SV Waldhof gegen den FSV Frankfurt in die Rückrunde. Auch die übrigen Termine der kommenden Monate hat die Regonalliga nun terminiert. Gleich am 23. Spieltag müssen sich die Blau-Schwarzen vor heimischer Kulisse am 9. März gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Saarbrücken beweisen, gut eine Woche später folgt für den Herstmeister die Partie gegen den Dritten TSV Steinbach. Die letzte Partie der Saison bestreitet das Team von Chefcoach Bernhard Trares am 18. Mai gegen den 1. FSV Mainz 05 II.

Derzeit noch nicht festgelegt sind die Begegnungen zwischen Waldhof und Wormatia Worms, dem FC Homburg sowie dem Erzrivalen Kickers Offenbach. Informationen zum Vorverkaufsstart will der SV Waldhof in den kommenden Tagen bekanntgeben. (mer)