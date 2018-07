Spielplan steht fest

Anzeige

Karlsruhe/Mannheim.Die Regionalliga Südwest hat gestern nun auch die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen bis zur Winterpause bekannt gegeben. Der SV Waldhof startet demnach am Samstag, 28. Juli, um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball in die neue Saison 2018/2019. Genau eine Woche später, am 4. August, ist der SVW dann bei der Reserve aus Hoffenheim zu Gast. Anpfiff ist ebenfalls um 14 Uhr. Das letzte Spiel vor der Winterpause ist am 8. Dezember beim SC Hessen Dreieich.

Aufgrund der noch ausstehenden Terminierungen der ersten drei Ligen, sowie durch behördliche Vorgaben gibt es Begegnungen, die noch nicht zeitgenau angesetzt sind. Dies betrifft die Partien in Pirmasens (im Zeitraum 28. September bis 1. Oktober), bei Wormatia Worms (13./14. Oktober), bei der Reserve von Mainz(9. bis 11. November) sowie die Heimspiele gegen die Offenbacher Kickers (6./7. Oktober) und den FC Homburg. Hier ist der Zeitraum vom 19. bis zum 22. Oktober vorgesehen. red