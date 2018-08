Stammplatz-Kandidat für links – SVW holt Hofrath

Mannheim.Ein neuer Linksverteidiger stand ganz weit oben auf der Prioritätenliste von Waldhof-Sportchef Jochen Kientz. Fündig wurde der Ex-Profi in Regensburg: Marcel Hofrath (25), bis zum Ablauf der vergangenen Spielzeit bei Zweitligist SSV Jahn unter Vertrag, hat bis Ende dieser Saison in Mannheim unterschrieben. „Marcel kann sowohl auf Linksaußen als auch als Linksverteidiger spielen. Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir somit zwei wertvolle Positionsoptionen hinzu“, bewertete Kientz den Transfer. „Marcel bringt in der Kombination aus Geschwindigkeit, Mentalität und Verantwortung Merkmale für die Defensive mit, die uns sicher guttun werden.“

Der gebürtige Rheinländer Hofrath machte in Regensburg den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga mit, kam in der Oberpfalz in der vergangenen Saison aber bei insgesamt acht Einsätzen über die Reservistenrolle nur noch selten hinaus. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, Regensburgs Geschäftsführer Christian Keller gab ihm aber im Mai einige sehr nette Worte mit auf den Weg: „Es ist schwer möglich, einen Spieler zu finden, der in einer Mannschaft beliebter ist als Marcel. Mit seiner angenehmen und lustigen Art hat er sich bei uns ein ganz großes Standing erarbeitet. Vor allem auch, weil er hohe sportliche Qualität mitbringt.“

Das klingt nach einem guten Griff. Es ist davon auszugehen, dass Hofrath dem Waldhof zeitnah weiterhelfen kann und auf der linken Abwehrseite mit Mete Celik um einen Stammplatz kämpfen wird. Sein Ziel in Mannheim ist klar. „Von dem Wechsel erhoffe ich mir in erster Linie, wieder öfter auf dem Platz zu stehen“, erklärt der 25-Jährige und ergänzt: „Die Eindrücke, die ich vom Trainerteam und der Mannschaft gewinnen konnte, waren sehr positiv, weshalb ich mich sehr freue, dass der Wechsel geklappt hat. Der SVW ist ein Traditionsverein, der eine große Geschichte und tolle Fans hat.“

Froh über die neue personelle Alternative ist auch Waldhof-Trainer Bernhard Trares. „Marcel ist ein offensiver Außenverteidiger, der gute Flanken schlägt. Mit seinen Anlagen entspricht er unserem Anforderungsprofil für diese Position optimal“, sagte der 53-Jährige. alex

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018