Strapaziöser Januar

Mannheim.Sieben Spiele in nur 23 Tagen: Das Programm des Fußball-Drittligisten SV Waldhof nach der kurzen Winterpause fällt knallhart aus. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) terminierte am Dienstag die Spieltage 19 bis 21 fest und legte zudem etliche Nachholpartien fest – unter anderem die Begegnung des SVW beim Halleschen FC auf Mittwoch, 20. Januar. Das hat zur Folge, dass die Mannheimer im Januar ausschließlich mit englischen Wochen in das neue Fußballjahr starten. Der Wunsch von Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, der Verband möge beim Terminplan Nachsicht walten lassen, erfüllte sich nicht. „Ich hoffe, dass der DFB das so taktet, dass wir die Belastung ohne weitere Verletzungen überstehen. Das ist das Entscheidende“, hatte der 44-Jährige in der vergangenen Woche gesagt.

Stattdessen geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Auftakt gegen Aufsteiger SC Verl am Freitag, 8. Januar, müssen die Kurpfälzer viermal nacheinander in der Fremde ran. Zuerst das Nachholspiel beim VfB Lübeck (Mittwoch, 13. Januar), dann beim KFC Uerdingen (Sonntag, 17. Januar), bevor es wie erwähnt nach Halle (Mittwoch, 20. Januar) und zu Viktoria Köln (Samstag, 23. Januar) geht. Den enorm strapaziösen Januar runden das Heimspiel gegen Tabellenführer Dynamo Dresden (Dienstag, 26. Januar) und der noch nicht terminierte Auswärtsauftritt bei Türkgücü München (Wochenende 30. Januar) ab. alex

