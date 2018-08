Sturm und Drang in Blau-Schwarz

Mannheim.Als kurz vor dem Abpfiff auf der Auswechseltafel die „9“ aufleuchtete, erhoben sich die Waldhof-Fans von ihren Sitzen. Valmir Sulejmani schritt langsam Richtung Seitenlinie und bekam die Anerkennung, die er sich für einen überragenden Auftritt beim hart erkämpften 3:1 (0:0)-Erfolg des SVW in der Fußball-Regionalliga gegen den SC Freiburg II verdient hatte. Zwei Tore geschossen, eins vorbereitet, etliche Bälle festgemacht, viel gelaufen – viel besser geht es nicht.

„Das habe ich noch nie erlebt, das war wirklich super“, war der in Niedersachsen geborene zweifache Nationalstürmer des Kosovo von den „Standing Ovations“ begeistert: „ Ich habe die Fans ja nicht gezwungen aufzustehen, sondern sie haben es von sich aus gemacht. Das ist schön zu sehen, weil ich es mir mit Leistung verdient habe. Ich habe einfach Bock zu spielen.“

Sonderlob von Beetz

Ein paar Meter entfernt stand Maurice Deville und holte sich die verdienten Komplimente von Waldhof-Mäzen Bernd Beetz ab. „Tolles Spiel“, lobte der Parfüm-Millionär den Stürmer aus Luxemburg. Wer gesehen hatte, wie Deville mit einem Geistesblitz-Pass in die Gasse das 2:0 durch Sulejmani eingeleitet und zehn Minuten danach den Ball mit einem Traumschuss zum 3:1 in den Winkel gefeuert hatte, konnte nicht glauben, dass dies der gleiche Spieler sein sollte, der in der vergangenen Saison noch als Sorgenkind galt. „Wie er den Ball annimmt und dann verwertet, da ziehe ich den Hut vor“, sagte Sulejmani über das 3:1.

Das neue Sturm-Duo des Waldhof harmoniert bestens und bekommt beim Toreschießen tatkräftige Unterstützung aus dem offensiven Mittelfeld – Jannik Sommer (3 Saisontore), Timo Kern (2) und Dorian Diring (2) suchen immer wieder den Weg in den Strafraum. „Wir sind unberechenbar“, sagt Deville. Aktuell stellen die Mannheimer mit 14 Treffern die offensivstärkste Mannschaft der Regionalliga Südwest, die chronischen Effizienzprobleme der Vorsaison wirken wie ferne Vergangenheit. Nach vier Siegen in Folge sind die Waldhöfer bereits auf den zweiten Platz vorgerückt.

Das liegt vor allem an der starken Offensive: Der von Hannover 96 II geholte Sulejmani hat sich als Volltreffer herausgestellt, und Deville hat nach über einem Jahr Anlaufzeit den späten Durchbruch in Mannheim geschafft. „Ich weiß, dass ich letzte Saison unter meinen Möglichkeiten gespielt habe, auch aufgrund von Verletzungen. Aber jetzt bin ich voll da und will zeigen, warum ich einmal 2. Liga gekickt habe“, betont der 26-Jährige. Riesiges Selbstvertrauen ist an die Stelle der früheren Selbstzweifel getreten. „Der Trainer gibt mir das Vertrauen. Im Training gehen die Bälle rein, im Spiel gehen die Bälle rein“, sagt Deville, der in dieser Saison wie Sulejmani bereits drei Treffer erzielt hat.

Über den neu entfachten Sturm und Drang in Blau und Schwarz freut sich selbstverständlich auch der Trainer. „Wir haben uns im Spielerischen verbessert und deshalb das eine oder andere Tor mehr geschossen“, sagte Bernhard Trares, der am Samstag seinen 53. Geburtstag feierte und mit drei „Super-Toren“ (Originalton) beschenkt wurde.

Die Formexplosion bei Deville führt der Bensheimer vor allem auf die Faktoren Rhythmus und Selbstvertrauen zurück. „Es war wichtig für ihn, die ganze Vorbereitung durchzumachen und dann auch in Folge Spiele von Anfang an. Das gibt dann Sicherheit“, meint Trares,

Dass Sulejmani derart eingeschlagen hat, überrascht den SVW-Coach nicht besonders. „Er ist ein sehr guter Stürmer, das wussten wir, als wir ihn geholt haben. Vale hat nicht ohne Grund schon einmal in der Bundesliga gespielt“, sagt Trares. Aber: „Auch bei ihm geht es darum, sich nicht auszuruhen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass er dranbleibt.“

Wie weit die in den vergangenen Wochen überzeugend auftretenden Mannheimer schon sind, wird sich am Sonntag zeigen, wenn es zum Härtetest bei Meister 1. FC Saarbrücken geht. Auch vor dieser schweren Aufgabe ist Sulejmani nicht bange: „Wenn man so viele Tore schießt wie wir, kann man da mit breiter Brust hinfahren.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018