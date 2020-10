Südwestderby zwischen SV Waldhof und FCK endet unentschieden

Der SV Waldhof Mannheim hat sich im Südwestderby mit 1:1 (1:0) vom 1. FC Kaiserslautern getrennt. Vor 6000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion zeigte der SVW eine starke erste Hälfte, in der die Hausherren völlig von der Rolle waren. Gute Möglichkeiten wurden jedoch durch Martinovic (22. Minute, 35.) und Garcia (35.) vergeben, somit ging es mit dem 1:0 durch Joseph Boyamba aus der 7. Spielminute in die Pause. Die Gastgeber kamen daraufhin wie ausgewechselt aus der Kabine. Der Waldhof war zunehmend in der Defensive gefordert und brachte nach vorne nicht mehr viel zustande. In der 77. Minute traf Marlon Ritter folglich zum Augleich, der sich lange zuvor angedeutet hatte. Aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten war es eine leistungsgerechtes Unentschieden.