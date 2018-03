SV Waldhof bangt um Conrad

Anzeige

Behandlung in der Kopfklinik

Fast wären die Gäste mit ihrem zweiten Torschuss des Spiels in Führung gegangen, doch das Gegentor verhinderte Abwehrchef Kevin Conrad, der einen Schuss von Laurin Vogt noch von der Linie kratzte (62.). „Wer weiß, wie es bei einer 1:0-Führung für uns gelaufen wäre“, fragte Eintracht-Coach Dragan Sicaja nach dem Abpfiff in den Presseraum. Der zu Saisonbeginn vom Chemnitzer FC verpflichtete Conrad stand derweil kurz nach seiner Rettungstat erneut im Mittelpunkt. Nach eigenem Foulspiel quoll plötzlich viel Blut aus seinem Mund, er musste sofort ausgewechselt werden. Der Gegenspieler hatte ihm seinen Arm ins Gesicht gerammt und zwei Schneidezähne eingedrückt. Trainer Bernhard Trares hielt sich mit Vorwürfen an den Gästespieler zurück und wollte keine Absicht unterstellen. „Da muss er jetzt wohl mal zum Zahnarzt“, kommentierte Torschütze Diring trocken die Szene - doch ganz so lustig ist die Angelegenheit nicht. Noch in der Nacht wurde die Unterlippe in der Heidelberger Kopfklinik mit zwei Stichen genäht und der 27-jährige bekam eine Spange, die die zwei lädierten Scheidezähne in den nächsten 14 Tagen fixieren soll. Ob und wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest, heißt es auf der SVW-Homepage. Der „Connes“ sei hart im nehmen, verlautete aus Mannschaftskreisen und auch Co-Trainer Benny Sachs zeigte sich vorsichtig optimistisch: „Wenn einer spielt, dann er“, meinte er.

Ein Ausfall träfe den SVW vor den nun anstehenden „heißen Wochen“, beginnend mit dem Gastspiel beim 1.FC Saarbrücken hart. Der Innenverteidiger ist ein absoluter Leistungsträger. Die in Folge der Verletzung am Spielfeldrand gezeigten Emotionen von Trares waren dem Schiedsrichterassistenten Tom Bauer dann aber zuviel. Auf seine Anweisung hin wurde zuerst der Coach und kurz darauf auch der sportliche Leiter Jochen Kientz auf die Tribüne verwiesen. „Wir haben niemanden beleidigt“, konnte Trares seine Hinausstellung jedoch nicht nachvollziehen. Am 31. Spieltag, der nun unter der Woche am Dienstag und Mittwoch ausgetragen wird, ist der SV Waldhof spielfrei und kann somit am Karsamstag gut ausgeruht in das Topduell beim 1. FC Saarbrücken gehen. An diesem Spieltag war der SVW der Gewinner, denn vom Führungsquartett gewannen nur die Blau-Schwarzen. Der Rückstand der Trares-Elf auf den Tabellenzweiten Kickers Offenbach beträgt jetzt drei Punkte, Waldhof hat aber noch ein Nachholspiel.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.03.2018