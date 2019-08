SV Waldhof bastelt am Rezept für die Sensation

Außergewöhnliche Spiele erfordern manchmal ungewöhnliche Maßnahmen. Da Waldhof-Trainer Bernhard Trares fürchtet, Späher von Eintracht Frankfurt könnten zu tiefe Einblicke in die taktischen Planungen des Fußball-Drittligisten für das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag (15.30 Uhr) bekommen, lässt der SVW-Coach am Freitag und Samstag ausnahmsweise unter Ausschluss der

...