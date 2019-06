SV Waldhof behält weiße Weste - Testspielsieg gegen SG Einhausen

Einhausen.Nach dem 29:0 gegen den SV Harmonia Waldhof und dem 3:1-Sieg gegen den FK Pirmasens behält der Drittliga-Aufsteiger vom SV Waldhof Mannheim in den Testspielen zur Vorbereitung auf die neue Saison eine weiße Weste: Gegen den Kreisoberligisten der SG Einhausen haben die Blau-Schwarzen am Samstagnachmittag mit 8:0 (1:0) gewonnen.

Nur zwei Tage nach dem Härtetest gegen den Regionalligisten aus Pirmasens stand die Partie zum 100-jährigen Bestehen der SGE an. Im Jubiläumsspiel brachte Torjäger Valmir Sulejmani den SVW im Einhäuser Waldstadion nach 30 Minuten mit 1:0 in Führung. Auch für das 2:0 war Sulejmani verantwortlich: In der 57. Minute baute der 23-Jährige die Führung aus. Eine Minute nach seiner Einwechslung gelang Dennis Franzin das 3:0 (61.). Mittelfeldspieler Silas Schwarz erhöhte mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten auf 5:0 für die Buwe (76./78.). Eine Minute später verwandelte Maurice Deville einen Foulelfmeter zum 6:0 (79.). Nachdem Testspieler Patrick Hocker zum 7:0 traf (83.), sorgte Dennis Franzin (90.) mit seinem zweiten Tor schließlich für den 8:0-Endstand.

Das nächste Testspiel bestreitet der SVW am Samstag, 6. Juli, in heimischen Gefilden gegen den luxemburgischen Teilnehmer in der Qualifikation zur Europa League, CS Fola Esch. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Einen Tag später treten die Buwe ebenfalls ab 14 Uhr auswärts beim VfL 1946 Hockenheim an.

Coach Trares schickte in Einhausen folgende Spieler auf das Feld: Varvodic, Celik (46. Weik), Seegert (46. Conrad), Schultz (46. Flick), Marx (60. Jansen), Schuster, Kern (46. dos Santos), Diring (46. Deville), Korte (60. Hocker), Koffi (60. Franzin), Sulejmani (60. Schwarz). Damit kamen alle mitgereisten Spieler bis auf den neu verpflichteten Ersatztorwart Timo Königsmann zum Einsatz.