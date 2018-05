SV Waldhof beim KFC Uerdingen: Der Ball rollt wieder

Anzeige

46. Minute - Anstoß zur zweiten Halbzeit: Die zweite Hälfte ist angepfiffen. Uerdingen holt direkt eine Ecke raus, die allerdings nichts einbringt. Der KFC geht fast schon verschwenderisch mit seinen Standards um.

Halbzeit – kampfbetonte erste Hälfte endet torlos: Schiedsrichter Hartmann pfeift eine kampfbetonte und von giftigen Zweikämpfen geprägte erste Halbzeit zur Pause. Beide Teams haben gut gegen den Ball agiert. Mannheims Deville (41.) hatte die größte Chance des Spiels. Auf Uerdinger Seite hatten Dorda (23.) und Beister (45.) Möglichkeiten.

45. Minute – Beister vergibt per Kopf: Nach einer Flanke von Christian Dorda gelingt es dem ehemaligen HSV-Angreifer Beister nicht, den Ball mit ausreichend Druck aufs Tor zu köpfen. Kein Problem für Markus Scholz im Kasten des SVW. Die Nachspielzeit beginnt. Sechs Minuten sind angezeigt. Aufgrund zahlreicher Unterbrechungen gerechtfertigt.

Ein Blick auf Twitter: Auf dem Kurznachrichtendienst wird die Kameraführung bei der Übertragung der Partie im Internet-Livestream diskutiert. Die Kritik: zu schnelle Kameraschwenks, zu viele Schnitte, zu wenig Totale. Ein User schreibt: "Da wird einem ja schwindelig", ein anderer User fragt: "Ist das eine dieser automatischen Kameras, die immer nur dem Ball folgen? Das ist ja nicht auszuhalten", ein dritter Nutzer merkt an: "Da war sie. Die gesunde Totale. Es gibt sie noch."

41. Minute – große Chance für den SV Waldhof: Nach einer schönen Kombination über Nicolas Hebisch und Gian-Luca Korte wird Maurice Deville in aller höchster Not von einem Uerdinger Spieler noch behindert. Das wäre beinahe das 1:0 für den SV Waldhof gewesen.

35. Minute – die nächste Unterbrechung: René Vollath muss am Knie behandelt werden. Der Keeper der Uerdinger kann aber zunächst weitermachen. Als Ersatztorwart würde Robin Benz zur Verfügung stehen.

30. Minute – erster Abschluss des SV Waldhof: Hassan Amin fasst sich von der Strafraumkante ein Herz, aber sein Schuss ist kein Problem für KFC-Torwart René Vollath.

23. Minute – beinahe die erste Chance für den KFC: Maximilian Beister spielt von links scharf in die Mitte. Uerdingens Toptorschütze, Lucas Musculus, lässt durch, aber der aufgerückte Christian Dorda verpasst in der Mitte nur um Haaresbreite. Im Gegenzug erhält KFC-Kapitän Erb die erste gelbe Karte des Spiels für ein taktisches Foul.

Fans daheim: So sieht es übrigens beim Public Viewing in der Mannheimer Manufaktur aus.





17. Minute – unterhaltsamer Auftakt mit leichten Vorteilen für den SV Waldhof: Die Mannheimer wirken etwas giftiger in den Zweikämpfen und auch sicherer im Umgang mit dem Ball. Uerdingen bleibt aber wachsam und versucht nach Ballgewinn schnell auf die Spitzen Musculus und Beister zu spielen.

12. Minute – es geht schon munter los: Beide Mannschaften pressen früh und attackieren den Gegner schon tief in der eigenen Hälfte. Zeit für einen geordneten Spielaufbau bleibt kaum.

5. Minute – Nach einer kurzen Unterbrechung läuft das Spiel wieder: Wegen Pyrotechnik musste die Begegnung für wenige Minuten unterbrochen werden.

1. Minute - endlich rollt der Ball auch im dritten Aufstiegsspiel: Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann gibt die Partie frei - Uerdingen hat Anstoß.

19:25 Uhr - Saarbrücken verliert Hinspiel gegen 1860 München: Die Münchner "Löwen" gewinnen nach einem Doppelpack von Sascha Mölders und einem Treffer von Nico Karger mit 3:2 in Saarbrücken und haben sich damit in eine sehr gute Ausgangssituation für das Rückspiel am Sonntag gebracht.

19:08 Uhr – unterdessen läuft auch das zweite Aufstiegsspiel für die 3. Liga: In Flensburg trifft der SC Weiche auf den ehemaligen Bundesligisten Energie Cottbus. Die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1860 München wurde bereits um 17:30 Uhr angepfiffen.

18:50 Uhr - Anpfiff verzögert sich um eine halbe Stunde: Die Partie wird erst um 19:30 Uhr angepfiffen. Grund ist der hohe Zuschauerandrang.

18:33 Uhr - Vor dem Spiel: Der verletzte Waldhof-Spieler Benedikt Koep will sich unter die Waldhof-Fans in den Gästeblock mischen. Ein Bild von ihm haben wir in unserer Fotostrecke veröffentlicht.

18:21 Uhr - der KFC Uerdingen beginnt mit folgender Aufstellung: René Vollath – Christopher Schorch, Alexander Bittroff, Mario Erb (Kapitän), Christian Dorda - Connor Krempicki, Jan Holldack, Tanju Öztürk, Oguzhan Kefkir - Maximilian Beister, Lucas Musculus. Die Reservisten sind: Robin Benz (Ersatztorwart), Patrick Ellguth, Marcel Reichwein, Johannes Dörfler, Dennis Chessa, Kevin Pino Tellez und Kai Schwertfeger. Mannschaftsführer Mario Erb rückt nach einem Kieferbruch wieder in die Startelf. Patrick Ellguth muss auf der Bank Platz nehmen.

18:10 Uhr - und so sieht die Startelf des SV Waldhof aus: Markus Scholz – Hassan Amin (Kapitän), Kevin Conrad, Michael Schultz, Marco Meyerhöfer - Marco Schuster, Dorian Diring, Maurice Deville, Gian-Luca Korte, Daniel Di Gregorio - Nicolas Hebisch sollen es zunächst richten. Auf der Bank nehmen Platz: Christopher Gäng (Ersatztorwart), Mete Celik, Patrick Meyer, Jannik Sommer, Simon Tüting, Mirko Schuster und Kevin Nennhuber.





17:15 Uhr - vor dem Spiel: Die Parkplätze am Stadion sind belegt, das teilt die Polizei Duisburg per Twitter mit: "Parken Sie bitte auf den Seitenstraßen im weiteren Umfeld." Kurz zuvor hatten die Beamten bereits vor Stau auf der A59 an der Abfahrt Stadion in Richtung Norden und Süden gewarnt.

Info: Im dritten Anlauf soll es endlich mit dem Aufstieg klappen: Der SV Waldhof tritt heute Abend (19 Uhr) zum Relegationshinspiel beim KFC Uerdingen an. Die beeindruckende Anzahl von 4000 Fans begleitet die Mannheimer in die Duisburger Arena. „Es ist sicher gut für uns, dass wir so viel Unterstützung dabei haben. Das zeigt, wie die Stadt tickt. Die Mannschaft spürt einen wahnsinnigen Rückhalt“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares, der auf eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) im ausverkauften Carl-Benz-Stadion hofft.

Die Anhänger der Blau-Schwarzen reisen unter anderem in 15 Bussen nach Duisburg. Für diejenigen, die nicht mitkommen können, hat der Verein ein kostenloses „Public Viewing“ in der Mannheimer „Manufaktur“ organisiert.