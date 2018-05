SV Waldhof beim KFC Uerdingen: Spiel beginnt 30 Minuten später

Anzeige

18:21 Uhr - der KFC Uerdingen beginnt mit folgender Aufstellung: René Vollath – Christopher Schorch, Alexander Bittroff, Mario Erb (Kapitän), Christian Dorda - Connor Krempicki, Jan Holldack, Tanju Öztürk, Oguzhan Kefkir - Maximilian Beister, Lucas Musculus. Die Reservisten sind: Robin Benz (Ersattorwart), Patrick Ellguth, Marcel Reichwein, Johannes Dörfler, Dennis Chessa, Kevin Pino Tellez und Kai Schwertfeger. Mannschaftsführer Mario Erb rückt nach einem Kieferbruch wieder in die Startelf. Patrick Ellguth muss auf der Bank Platz nehmen.

18:10 Uhr - und so sieht die Startelf des SV Waldhof aus: Markus Scholz – Hassan Amin (Kapitän), Kevin Conrad, Michael Schultz, Marco Meyerhöfer - Marco Schuster, Dorian Diring, Maurice Deville, Gian-Luca Korte, Daniel Di Gregorio - Nicolas Hebisch sollen es zunächst richten. Auf der Bank nehmen Platz: Christopher Gäng (Ersatztorwart), Mete Celik, Patrick Meyer, Jannik Sommer, Simon Tüting, Mirko Schuster und Kevin Nennhuber.





17:15 Uhr - vor dem Spiel: Die Parkplätze am Stadion sind belegt, das teilt die Polizei Duisburg per Twitter mit: "Parken Sie bitte auf den Seitenstraßen im weiteren Umfeld." Kurz zuvor hatten die Beamten bereits vor Stau auf der A59 an der Abfahrt Stadion in Richtung Norden und Süden gewarnt.

Info: Im dritten Anlauf soll es endlich mit dem Aufstieg klappen: Der SV Waldhof tritt heute Abend (19 Uhr) zum Relegationshinspiel beim KFC Uerdingen an. Die beeindruckende Anzahl von 4000 Fans begleitet die Mannheimer in die Duisburger Arena. „Es ist sicher gut für uns, dass wir so viel Unterstützung dabei haben. Das zeigt, wie die Stadt tickt. Die Mannschaft spürt einen wahnsinnigen Rückhalt“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares, der auf eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) im ausverkauften Carl-Benz-Stadion hofft.

Die Anhänger der Blau-Schwarzen reisen unter anderem in 15 Bussen nach Duisburg. Für diejenigen, die nicht mitkommen können, hat der Verein ein kostenloses „Public Viewing“ in der Mannheimer „Manufaktur“ organisiert.