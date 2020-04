SV Waldhof beklagt Todesfall

Mannheim.Der Streit unter den Drittligisten um die Fortsetzung der Saison verschärft sich trotz der Appelle zur Mäßigung des DFB weiter – mittendrin der SV Waldhof, der seine Forderung nach einem sofortigen Abbruch der Spielzeit auch mit einem Todesfall im Mannschaftsumfeld begründet. Wie Geschäftsführer Markus Kompp am Wochenende bestätigte, starb bereits am 30. März der Vater eines Waldhof-Profis an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Er wurde nur 55 Jahre alt, der SVW trauert.

Der Todesfall sei der „entscheidende Grund, warum wir beim SV Waldhof Mannheim bereits seit Beginn an, bereits vor der Entscheidung, die Saison vorerst auszusetzen, für einen sofortigen Saisonabbruch argumentieren und die sofortige Prüfung des Saisonabbruchs verlangt haben“, sagte Kompp der „Rheinpfalz“. Der SVW-Geschäftsführer erklärte, dass er den DFB und die anderen Drittliga-Vereine nach Rücksprache mit dem betroffenen Spieler über die persönliche Tragödie in einer E-Mail informiert habe. Es könne nicht ausgeschlossen werden, so Kompp, dass es bei Geisterspielen zu weiteren Infektionen und möglicherweise Toten kommen könnte.

Dass die Mannheimer den Todesfall als Argument für den Saisonabbruch in die Diskussion eingebracht haben, stößt in der Liga offenbar auch auf Kritik. „Leider muss ich mir jetzt schon den Vorwurf gefallen lassen, den Todesfall sportpolitisch zu nutzen – dabei habe ich einen Monat meine Klappe gehalten. Das ist an Frechheit nicht mehr zu überbieten“, sagte Kompp der „Bild“.

Pause bis mindestens Mitte Mai

Der Hintergrund: Der SVW hat sich an der Spitze der Bewegung mit sieben anderen Vereinen klar für ein vorzeitiges Ende der Saison positioniert und würde bei einem Abbruch als aktueller Tabellenzweiter möglicherweise mit dem Aufstieg in die 2. Liga profitieren. Dagegen steht eine von den fünf bayerischen Drittligisten angeführte Fraktion, die die Saison mit Geisterspielen zu Ende bringen will.

Kompp ist bei dieser Auseinandersetzung mittlerweile zum Gesicht der Abbruch-Befürworter geworden – unter anderem durch einen Auftritt in der ARD-Sportschau. „Ich habe mir heute bei einer wiederholt schlaflosen Nacht erneut lange Gedanken hierzu gemacht. Eine Entscheidung für Geisterspiele unter diesen Voraussetzungen kann ich persönlich nicht verantworten und sehe diese Entscheidung als eine an, welche die große Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass ich mich auf meinem eigenen Sterbebett an diese Entscheidung noch negativ erinnern werde und zutiefst bereue“, wählte der 37-Jährige in der „Bild“ pathetische Worte.

Dem DFB gefällt der über die Medien ausgetragene Streit verständlicherweise nicht. „Öffentliche Konfrontationen beschädigen – völlig unabhängig vom Inhalt der einzelnen Meinungen – die 3. Liga und ihre Vereine. Darüber hinaus tragen sie nicht zu Lösungen bei, sondern erschweren sie nur“, hatte Tom Eilers, der Vorsitzende des Ausschusses 3. Liga, die Clubs in der vergangenen Woche zu mehr Zurückhaltung aufgefordert.

Am Montag berät der Ausschuss wieder mit den 20 Drittliga-Vertretern über das weitere Vorgehen in der untersten deutschen Profiklasse. Sicher ist nur, dass die bisher bis 30. April vereinbarte Corona-Zwangspause bis mindestens Mitte Mai verlängert wird. Neun Drittligiste, darunter der SV Waldhof, haben zurzeit noch nicht einmal ihr Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Während der Verband hinter den Kulissen die Planspiele vorantreibt, wie der Spielbetrieb im Mai im Rahmen von Geisterspielen fortgesetzt werden könnte, deutet die Einberufung eines außerordentlichen DFB-Bundestages in eine andere Richtung: Dort könnten die Delegierten die Modalitäten eines Saisonabbruchs in der 3. Liga beschließen.

