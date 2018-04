SV Waldhof braucht noch sechs Punkte

Anzeige

Wenn schon ein normalerweise nicht ganz unparteiischer Stadionsprecher die Gastmannschaft lobt, dann muss es dafür Gründe geben. „Man muss auch mal anerkennen, dass Waldhof heute besser war“, teilte Nils Lappahn, seines Zeichens der Stadionsprecher von TuS Koblenz, nach dem Abpfiff dem Publikum via Durchsage mit. Wohl auch für Lappahn sehr eindrucksvoll absolvierte der SVW beim 2:0-Erfolg durch die Treffer von Nicolas Hebisch (9.) und Maurice Deville (25.) sein Gastspiel im Stadion Oberwerth und legte schon im ersten Abschnitt eine so starke Vorstellung hin, dass die durchaus bemühten Koblenzer von Beginn an ständig hinterherlaufen mussten. 90 Minuten konzentriert und fokussiert sein, das ist es, was Trainer Bernhard Trares fordert und die Mannschaft derzeit über weite Strecken umsetzt.

Nachdem jetzt alle Hängepartien ausgetragen wurden und die Tabelle begradigt ist, lohnt sich vor den letzten drei Spieltagen ein Blick auf die Ausgangsposition. Dem bereits für die Aufstiegsrelegation qualifizierten 1. FC Saarbrücken (75 Punkte) fehlen aufgrund seiner guten Tordifferenz noch drei Punkte zur Meisterschaft. Neben Waldhof (69) können Freiburgs U 23 (65) und Kickers Offenbach (63) rechnerisch noch Tabellenzweiter werden. Da Offenbach noch ein spielfreies Wochenende hat und nur noch zwei Partien austrägt, sind die Hessen auch aufgrund einer gegenüber Waldhof um zehn Treffer schlechteren Tordifferenz aber so gut wie aus dem Rennen.

Der SVW (in Hoffenheim, gegen Steinbach und in Ulm) braucht demnach noch zwei Siege, um auch die Freiburger Reserve (spielt noch gegen Mainz II, in Frankfurt und gegen Worms) auf Distanz zu halten.