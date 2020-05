SV Waldhof darf wieder normal trainieren

Mannheim.Gute Nachrichten für Fußball-Drittligist SV Waldhof: Die Mannheimer konnten am Dienstagnachmittag wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen. Geschäftsführer Markus Kompp bestätigte dieser Redaktion, dass auch bei der zweiten Corona-Testwelle für Profis uns Betreuer am Montag alle Ergebnisse negativ waren.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte das Mannschaftstraining am Alsenweg zuvor untersagt, weil die Corona-Tests verpflichtende Bestandteile des Hygienekonzepts zur Fortsetzung des Spielbetriebs in der 3. Liga darstellen, in Mannheim aber noch nicht durchgeführt worden waren. Seitdem durfte der SVW nur in Kleingruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln trainieren. Diese Einschränkung fällt jetzt weg, auch Zweikämpfe sind wieder erlaubt.

Noch kein Termin für Quarantäne

Wann die Mannheimer ihr Quarantänehotel beziehen werden, ist nach Kompps Angaben noch unklar und hängt von der genauen Spielplanterminierung durch den Verband ab. Genau sieben Tage vor dem Neustart müssen sich die Teams in ein abgeschottetes Domizil begeben, um die Infektionsgefahr einzudämmen.

Sollte die Politik grünes Licht geben und die Saison fortgesetzt werden, stünde für den SV Waldhof als nächste Partie das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen an – allerdings sicher ohne Zuschauer im Carl-Benz-Stadion. Nach Aussagen von Generalsekretär Friedrich Curtius hat der DFB das Wochenende 30. Mai als Termin für den Neustart in der 3. Liga ins Auge gefasst. Acht Vereine – darunter der SVW – kritisieren die Pläne des Verbandes allerdings scharf und fordern ein vorzeitiges Ende der Spielzeit. Die endgültige Entscheidung, ob weitergespielt oder nicht doch abgebrochen wird, soll auf einem außerordentlichen Bundestag am 25. Mai fallen.

