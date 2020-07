SV Waldhof: Das sind die Gewinner und Verlierer im Mannheimer Team

Mannheim.„We have a grandios Saison gespielt“, denglischte einst Dortmunds Torhüter Roman Weidenfeller nach der Meisterschaft des BVB im Jahr 2012. Das trifft zweifelsohne auch auf den SV Waldhof zu, der als Aufsteiger die 3. Liga aufmischte und bis in die Schlussphase sogar vom Durchmarsch in die 2. Liga träumen konnte. Doch wer sind die Gewinner und wer die Verlierer im Team der Mannheimer? Wir

...