SV Waldhof: Dauerkartenverkauf für 3. Liga startet

Mannheim.In der kommenden Saison kehrt der SV Waldhof in den Profifußball zurück - wer schon eine Dauerkarte für die Heimspiele hat, kann die ab sofort verlängern. Wie der Verein mitteilt, ist das online oder am Alsenweg möglich. Alle Dauerkarten-Inhaber werden per Mail informiert. Das Vorkaufsrecht auf den bisherigen Platz kann bis einschließlich 7. Juni in Anspruch genommen werden.

Für alle Fans, die den Waldhof ab nächster Saison bei jedem Heimspiel unterstützen möchten, startet der Verkauf am Mittwoch, 22. Mai. Das geht ebenfalls online. Das Formular kann aber auch per E-Mail (ticketing@svwm.de), Post (Alsenweg, 68305 Mannheim) oder Fax (0621/76415-20) zurückgesendet werden. Ab der 25. Kalenderwoche können die Karten voraussichtlich abgeholt werden oder kommen per Post.

Rabatt für DfB-Pokalspiele

Künftig ist der SV Waldhof auch wieder - nach 16 Jahren - im DFB-Pokal vertreten: Neben dem Dauerkartenrabatt hat jeder Dauerkarten-Inhaber auch für den DFB-Pokal ein Vorkaufsrecht auf seinen Platz.

Der Verein weist darauf hin, dass die Preise für Dauerkarten und Tageskarten für die 3. Liga angehoben wurden. "Nach Analyse der Ticketpreise in der 3. Liga befinden wir uns jedoch noch in jeder Kategorie unter dem Durchschnitt der 3. Liga und möchten unseren treuen Fans damit auch einen Dank für die Unterstützung im Amateurfußball aussprechen", heißt es in der Pressemitteilung. Die Preise für Dauerkarten (Vollzahler) liegen zwischen 182 Euro (Stehplatz) und 413 Euro (Haupttribüne).

Hier geht es zur Preisliste.