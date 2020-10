SV Waldhof dreimal am Samstag, einmal am Dienstag - Spieltage 13 bis 16 zeitgenau terminiert

Mannheim.Der Deutsche Fußball-Bund (DFB)hat die Spieltage 13 bis 16 zeitgenau terminiert. Demnach spielt der SV Waldhof Mannheim dreimal an einem Samstag und einmal an einem Dienstag. Im heimischen Carl Benz Stadion treffen die Blau-Schwarzen dabei am 5. Dezember auf den 1. FC Saarbrücken (14 Uhr)und innerhalb einer Englischen Woche am 15. Dezember (19 Uhr) auf die SpVgg Unterhaching. In der Ferne treten die Buwe am 28. November (14 Uhr) auswärts auf der Lohmühle gegen den VfB Lübeck auf, ins Stadion an der Grünwalder Straße zum TSV 1860 München geht es am 12. Dezember (14 Uhr).

>> Hier geht es zum Spielplan des SV Waldhof Mannheim

Der letzte Spieltag vor Weihnachten und somit das Spiel gegen den Halleschen FC wurde vom DFB noch nicht terminiert.

Die Spieltage 13 bis 16 im Überblick:

13. Spieltag: Samstag, 28. November (14 Uhr), VfB Lübeck – SVW

14. Spieltag: Samstag, 05. Dezember (14 Uhr), SVW – 1. FC Saarbrücken

15. Spieltag: Samstag, 12. Dezember (14 Uhr), TSV 1860 München – SVW

16. Spieltag: Dienstag, 15. Dezember (19 Uhr), SVW – SpVgg Unterhaching

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020