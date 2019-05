SV Waldhof erhält Lizenz für die Dritte Liga

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat das Zulassungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und vom Deutschen Fußball-Bund am Donnerstag die Bestätigung über die Erfüllung aller zulassungsrelevanten Bedingungen für die Dritte Liga erhalten.

Wie der Verein mitteilte, sind damit sind die sportlichen, rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen, sicherheitstechnischen, medientechnischen sowie finanziellen Kriterien für die Saison 2019/2020 in der dritthöchsten deutschen Spielklasse erfüllt.

„Es ist sehr erfreulich, dass wir bereits zum vierten Mal in Folge die Lizenz erhalten haben“, teilte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp mit. Da das Verfahren sehr vielschichtig und anspruchsvoll ist, sei dies eine Bestätigung für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit.

In den kommenden Wochen muss der SV Waldhof Mannheim noch Auflagen erfüllen, welche jedoch einer Zulassung zur Dritten Liga nicht entgegenstehen, hieß es in einer Mitteilung. Über die endgültige Zulassung entscheide nach Ablauf der Saison der DFB Spielausschuss auf Basis der am Donnerstag übermittelten Empfehlung der DFB Zentralverwaltung. (dls)