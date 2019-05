SV Waldhof feiert Meistertitel und Verlängerung von Trainer Trares

Mannheim.Mit einem ungefährdeten 1:0 hat der SV Waldhof Mannheim am Samstagnachmittag auch sein letztes Spiel in der Regionalliga Südwest gewonnen und parallel die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Bernhard Trares bekannt gegeben. In der 36. Minute brachte Marcel Seegert den SVW mit 1:0 in Führung. Die Spieler und die 10.227 Zuschauer und Fans feierten nach dem Abpfiff entsprechend auf dem Rasen im heimischen Carl-Benz-Stadion den Aufstieg in die 3. Liga. Auch der Meisterpokal soll dort offiziell übergeben werden. Am Abend findet in der „Manufaktur“ die offizielle Aufstiegsparty statt.

Der DFB hatte zum großen Feiertag ein Einsehen gezeigt und erlaubte mit einer Ausnahmegenehmigung die Öffnung der Otto-Siffling-Tribüne (OST) als Fanbereich. In der Sommerpause, hier verdichten sich die Indizien, könnte die „OST“ nach dem fragwürdigen Schlingerkurs des Verbandes auch endlich wieder generell freigegeben werden.

Am Sonntag ab 11 Uhr präsentieren die Waldhöfer Aufstiegshelden auf dem Balkon des Stadthauses in N1 den Meisterpokal und begeben sich danach auf einen Autokorso durch die Mannheimer Innenstadt.

Kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen Mainz 05 II hat der SV Waldhof Mannheim außerdem mitgeteilt, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Bernhard Trares um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert zu haben. „Wir freuen uns, auch in der 3. Liga die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bernhard Trares fortsetzen zu können. Diese Kontinuität ist Ergebnis der Qualität und des großen Engagements des gesamten Trainerteams“, so SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

Auch der Meister-Trainer selbst freute sich über die Verlängerung. „Es macht mir großen Spaß mit meinem Trainerteam und der sehr lernwilligen Mannschaft jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen und zu arbeiten. Ich möchte den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen Danke sagen“, so Cheftrainer Trares nach der Vertragsunterzeichnung.

Der Sportliche Leiter des SVW, Jochen Kientz, fügte hinzu: „Ich bin von der Arbeit und der Weiterentwicklung der Spieler durch Bernhard Trares überzeugt und daher möchten wir den bisher gemeinsamen Weg fortsetzen.

Seit Januar 2018 ist Bernhard Trares in leitender Funktion am Alsenweg. In 50 Partien als Cheftrainer der Blau-Schwarzen sammelte Trares mit seiner Mannschaft sensationelle 115 Punkte.