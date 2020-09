SV Waldhof fiebert Start entgegen

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof blickt dem Saisonstart am Montag gegen Viktoria Köln (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) mit großer Vorfreude entgegen. "Wir sind extrem froh, dass es jetzt endlich losgeht", sagte Trainer Patrick Glöckner am Samstag bei der Abschluss-Pressekonferenz im Stadion. In der Partie gegen seinen Ex-Verein betrachtet der SVW-Coach die Kölner aufgrund ihrer Transfers und der bekannten Offensivstärke als leicht favorisiert, sieht darin aber eine gute Ausgangslage für seine Mannschaft. "Der Druck liegt bei Köln. Das kommt uns zugute", sagte Glöckner, will sich mit seiner Elf aber keinesfalls verstecken. "Wir wissen, was wir können und haben einen guten Mannschaftsgeist. Jetzt gilt es, diese Energie auch in die richtigen Bahnen zu lenken."

Personell hat sich die Situation bei den Mannheimern etwas entspannt, nachdem bei zwei Spielern am Freitag die Corona-bedingten Quarantäne-Maßnahmen aufgehoben wurden. Jesper Verlaat und Max Christiansen stiegen am Samstag wieder ins Mannschaftstraining ein, Christiansen ist laut Glöckner sogar ein Kandidat für die Startformation. Gute Chancen auf einen Einsatz von Beginn an hat auch Neuzugang Joseph Boyamba, im Tor wird wie schon im DFB-Pokal gegen Freiburg wieder Jan-Christoph Bartels stehen. Für Mittelfeldspieler Marco Schuster kommt die Partie noch zu früh.

Um beim Auftakt erfolgreich zu sein, hoffen die Mannheimer, dass sie wie angekündigt bis zu 4000 eigene Fans ins Stadion lassen dürfen. Eine entsprechende Landesverordnung dazu ist seit diesem Samstag in Kraft, am Freitag hatten bereits die lokalen Behörden dem Hygiene-Konzept des SVW für den Stadionbetrieb zugestimmt. Vorausgesetzt, dass die Infektionszahlen am Wochenende nicht weiter in die Höhe schnellen, soll der Ticketverkauf über das Internetportal des SV Waldhof voraussichtlich ab Sonntagnachmittag starten.

