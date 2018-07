SV Waldhof findet Stadionchef

Anzeige

Mannheim. Der 30-Jährige Mannheimer Marc Eckart wird neuer Leiter des Sicherheits- und Stadionmanagements des SV Waldhof und ist zukünftig für die Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben eines Sicherheitsbeauftragten, Veranstaltungsleiters und Stadionverbotsbeauftragten verantwortlich. Zudem liegen seine weiteren Aufgaben in der Organisation der Heimspiele und dem Stadionmanagement. Die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle in diesem Bereich ist eine der acht Auflagen, die der Fußball-Regionalligist nach dem Urteil des DFB-Sportgerichts wegen der Ausschreitungen in der Relegation erfüllen muss.

Eckart ist ausgebildeter Notfallsanitäter, hat mehrere Weiterbildungen in der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg absolviert und mehrere Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Projektkoordination und Leitstellendisposition gesammelt. „Ich sehe diesen Wechsel als nächsten Karriereschritt. Er ist für mich eine große Herausforderung, die ich mit Freude anpacke“, so Eckart. red (Bild: SVW)