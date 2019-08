SV Waldhof gegen 1. FC Kaiserslautern: Alles zum Südwest-Derby in der 3. Liga

Im ersten Südwest-Derby seit 18 Jahren treffen der SV Waldhof und der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag aufeinander. Alles Wichtige zur Partie in unserem Ticker.

Donnerstag, 29. August: Blick in die Derby-Historie

Gerry Ehrmann, Fritz Walter, Attila Birlik – der Südwest-Klassiker zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof bot stets interessante Geschichten. Jede der bislang 18 Auseinandersetzungen auf dem Rasen birgt ihre eigenen Anekdoten. Wir haben die fünf spektakulärsten Derbys herausgepickt.

Mittwoch, 28. August: Informationen für Fans des SV Waldhof

Anreise, Gästefanbereich, Ansprechpartner: Der SV Waldhof veröffentlicht detaillierte Informationen für Fans, die zum Derby reisen.

Mittwoch, 28. August: Gemeinsamer Brief von SVW und FCK

In einem gemeinsamen offenen Brief appellieren die Verantwortlichen des SV Waldhof und des 1. FC Kaiserslautern an die Fans beider Clubs, auf jegliche Gewalt und Randale im Zuge des ersten Südwest-Derbys seit 18 Jahren zu verzichten. "Hass und Gewalt grenzen aus – der Fußball aber verbindet!“, heißt es darin.

?https://t.co/inr6CKzihk#WirsindWaldhof #fcksvw #3liga #zeigtsuns #fu3ball pic.twitter.com/6IlscMyroy — SV Waldhof Mannheim (@svw07) August 28, 2019

Mittwoch, 28. August: Geschichte einer Rivalität

Wie entstand eigentlich die Rivalität zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern. Sportredakteur Alexander Müller hat die Geschichte aufgeschrieben.

Dienstag, 27. August: Polizei Kaiserslautern veröffentlicht Brief an Fans

Die Polizei Kaiserslautern wendet sich mit einem Brief und Informationen zu An- und Abreise, Zugang zum Stadion sowie Sicherheitsbestimmungen an die Waldhof-Fans.

Montag, 26. August: FC Kaiserslautern gewinnt in Zwickau

Ein Sieg zur rechten Zeit: Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem 5:3-Erfolg beim FSV Zwickau am Montagabend seine Krise pünktlich zum Drittliga-Derby am Sonntag (13 Uhr) gegen den SV Waldhof ausgestanden. Dabei führten die Pfälzer nach 53 Minuten schon mit 3:0, mussten aber nach dem Zwickauer Treffer zum 3:4 in der 87. Minute noch einmal zittern, bevor der Lauterer Christian Kühlwetter kurz vor Schluss den 5:3-Endstand besorgte.

Montag, 26. August: Schockdiagnose für Stammtorwart Markus Scholz

Waldhofs Stammtorwart Markus Scholz (r.) (Bild: Binder)

Nach dem 4:3-Heimsieg gegen Duisburg folgt am Montag die Schock-Diagnose: Stammtorwart Markus Scholz hat sich das Kreuzband gerissen. Der SV Waldhof muss bis Ende des Jahres ohne ihn auskommen.

Sonntag, 25. August: Spektakulärer Sieg gegen Duisburg

Marcel Seegert (links) köpft das entscheidende 4:3, Marco Schuster (Mitte) und Gianluca Korte rasten aus. (Bild: Pix)

„Ich bin komplett überwältigt. Jeder auf der Tribüne ist fassungslos, was hier abgeht. Das ist einfach die geilste Mannschaft“, sagt Marcel Seegert nach einer maximal unterhaltsamen Begegnung, deren Dramaturgie in dieser Drittliga-Saison nur schwer zu toppen sein wird. Dank eines spektakulären 4:3 (2:2)-Heimerfolgs gegen den MSV Duisburg reist der SV Waldhof als Tabellenvierter zum Derby nach Kaiserslautern.

Hintergrund: Am Sonntag, 1. September, treffen im ersten Südwest-Derby seit 18 Jahren der SV Waldhof und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13 Uhr.