SV Waldhof gegen Eintracht: Freude, Enttäuschung - und auch etwas Stolz

Mannheim.Lange Ecke, Vollspann - so lautete nach eigener Aussage der Plan, als sich Jan-Hendrik Marx in der 73. Minute ein Herz nahm und den Ball aus 25 Metern in die Maschen setzte. „Dass ich ihn dann tatsächlich so gut treffe, ist natürlich super“, sagte Marx und trotz der 3:5 (2:2)-Niederlage im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt huschte am späten Sonntagnachmittag dann doch noch ein kleines

...