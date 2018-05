Anzeige

Mannheim.Nach den Krawallen beim Relegationsspiel am Sonntag im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ergreift der SV Waldhof jetzt strikte Maßnahmen. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, werde ab sofort die Selbstverwaltung der OST-Tribüne aufgehoben, der Fan-Bereich in die Blöcke F-G-H und M-N-O verlegt und die Videoüberwachung im Stadion erweitert. Außerdem seien "zivilrechtliche Regressforderungen gegenüber den Tätern wegen des verursachten Schadens" eine "selbstverständliche Konsequenz", teilte der Club am Montagabend mit. Sollten unter den Tätern Mitglieder sein, werden diese aus dem Verein ausgeschlossen.

Darüber hinaus werde es künftig keine Ultras-Container mehr auf dem Stadiongelände geben. Der Zugang zum Carl-Benz-Stadion soll außerhalb der Spieltage nicht mehr möglich sein – davon werden also offenbar auch Fan-Partys auf dem Stadiongelände betroffen sein. Des Weiteren werde es nicht mehr möglich sein, Sammelbestellungen von Eintrittskarten aufzugeben. Choreographien und Banner müssten ab sofort angemeldet werden, Blockfahnen sollen verboten werden, so der Verein in seiner Mitteilung. Außerdem müssten hauptamtliche Sicherheitsbeauftragte, Veranstaltungsleiter und Stadionverbotsbeauftragt benannt werden. Diese Maßnahmen seien zusammen mit dem Deutschen Fußball-Bund, der Polizei und der Stadt Mannheim beschlossen worden, um Vorkommnisse wie am Sonntag in Zukunft zu vermeiden.

„Im Interesse unseres Vereins fordern wir die Gruppierung der „Ultras“ auf, die Täter zu benennen“, schreibt der SV Waldhof in seiner Pressemitteilung von Montagabend. Gleichzeitig sei der Verein „bestürzt über die Vorkommnisse beim gestrigen Aufstiegsheimspiel gegen den KFC Uerdingen, die zu einem Abbruch des Spiels geführt haben. Wir verurteilen das Fehlverhalten einer Gruppe von rund 50 Personen auf das Schärfste und bitten alle übrigen Besucher des Spiels um Entschuldigung für dieses Verhalten.“