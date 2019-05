SV Waldhof gewinnt 1:0 gegen SV Elversberg

Fußball

SV Waldhof bekommt nicht genug: 1:0-Sieg gegen Elversberg

Der SV Waldhof hat noch nicht genug vom Punktesammeln in der Regionalliga. Der frischgebackene Aufsteiger in den Profi-Fußball sackte am Samstag die vollen drei Zähler ein und gewann das Heimspiel gegen die SV Elversberg mit 1:0.