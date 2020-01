SV Waldhof gewinnt in Meppen

Meppen.Der SV Waldhof Mannheim ist am Samstagnachmittag auswärts zum Drittligaspiel gegen den SV Meppen angetreten und hat die Partie in der Hänsch-Arena mit 0:1 gewonnen. Vor 8135 Zuschauern schoss Mounir Bouziane die Mannheimer in der 18. Spielminute in Führung.

In der 58. Minute sah Waldhofs Arianit Ferati nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, nachdem er erst drei Minuten zuvor mit Gelb verwarnt worden war. Trotz Unterzahl hielten die Buwe dem Druck der Gastgeber Stand und trennten sich vom SV Meppen mit einem Endstand von 0:1.

Am Sonntag, 2. Februar, spielt der SV Waldhof um 13 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg.