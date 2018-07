SV Waldhof gewinnt mit 4:2 bei VfB Gartenstadt

Anzeige

Mannheim.Trotz zweier Gegentore war SV Waldhof-Trainer Bernard Trares nach dem 4:2-Testspiel-Sieg beim VfB Gartenstadt zufrieden: „Ein gutes Spiel gegen einen tief stehenden Gegner – zum Regionalliga-Auftakt gegen den SSV Ulm wird das ähnlich sein.“ Vor 875 Zuschauer taten sich die Waldhöfer lange schwer und lagen nach neun Minuten durch einen Treffer von VfB-Akteur Fabian Feigenbutz mit 0:1 hinten. Den Ausgleich für den SVW erzielte acht Minuten später Raffael Korte (unser Bild). In der zweiten Hälfte ging der VfB durch Patrick Fetzner erneut in Führung (49.) – der Weckruf für den SVW: Jonas Weik glich aus (51.), Jan Christoph Just traf zum 3:2 (57.), Maurice Hirsch zum 4:2-Endstand (62.). „Nach dem Seitenwechsel haben wir sehr gut kombiniert“, lobte Trares die Leistungssteigerung. obit/Bild: Binder