SV Waldhof gewinnt mit 4:2 gegen SC Hessen Dreieich

Anzeige

Mannheim.Der SV Waldhof hat das Heimspiel gegen Regionalliga-Neuling SC Hessen Dreieich am Dienstagabend mit 4:2 (1:1) gewonnen. Danny Klein hatte die Gäste in der fünften Spielminute zunächst in Führung gebracht. Jan Just erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer (45.) für den SV Waldhof. Abassin Alikhil brachte den SC Hessen Dreieich in der 48. Minute erneut in Führung. Timo Kern erzielte kurze Zeit später den 2:2-Ausgleichstreffer für die Blau-Schwarzen (53.), ehe Dorian Diring auf 3:2 eröhte (60.) und Maurice Deville in der 66. Spielminute zum 4:2 traf. 2 981 Zuschauer sahen die Partie im Carl-Benz-Stadion. (kris)