SV Waldhof gewinnt Testspiel gegen Mainz II mit 5:2

Worms.Tore für das Selbstbewusstsein, aber auch Aufgaben für die letzte Trainingswoche vor dem Rückrundenstart am nächsten Samstag beim SV Meppen – das nahm Fußball-Drittligist SV Waldhof aus seinem letzten Test gegen den Südwest-Regionalligisten FSV Mainz 05 II mit. Der ging vom Ergebnis mit 5:2 (2:1) zwar klar und verdient an die Waldhöfer, die Blau-Schwarzen offenbarten allerdings auch ein paar Nachlässigkeiten.

„Die ein oder andere Chance – gerade am Anfang – haben wir zu viel zugelassen. Da müssen wir einfach konzentrierter sein. Trotz allem haben wir das Spiel aber permanent im Griff gehabt und teilweise hervorragend agiert“, meinte Trainer Bernhard Trares, der seine Mannschaft für den Pflichtspiel-Start ins neue Fußballjahr als „gut vorbereitet“ betrachtete.

Nach den jüngsten personellen und taktischen Experimenten beim zweiten Test im Trainingslager gegen den Chemnitzer FC (1:2), schickte Trares im Wormser Wormatia-Stadion ein Team auf dem Platz, das in dieser Formation wohl auch in Meppen auflaufen könnte. Die Vierer-Kette und das defensive Mittelfeld war mit den bisherigen Stammkräften besetzt, Marcel Seegert agierte allerdings als Linksverteidiger. In der offensiven Mittelfeld-Reihe nahm Arianit Ferati den Platz von Gianluca Korte (Achillessehnenprobleme) in der Zentrale ein, auf der linken Seite begann vom Start weg Valmir Sulejmani.

Der SVW-Torjäger war auch gleich an der ersten gefährlichen Aktion beteiligt, allerdings nicht in Richtung des gegnerischen Tors, sondern Sulejmani fabrizierte einen Fehlpass nach hinten, den Mainz fast ausgenutzt hätte. Doch Taiwo Awoniyi bugsierte den Ball an den Pfosten und den Nachschuss von Luis Carl Kersthold holte Marco Schuster von der Linie (2.). Auch in der Folge leistete sich der SVW einige Fehler, die im Liga-Alltag sicher härter bestraft werden dürften, doch zumindest was das Chancen-Verhältnis betraf, schlug das Pendel danach zugunsten des Drittligisten aus.

Max Christiansen (5.) und Mounir Bouziane (12.) prüften FSV-Torwart Marius Liesegang aus der Distanz, dann sorgte ein Doppelschlag für die SVW-Führung. Zunächst war es Sulejmani, der bei einer Flanke von Jan-Hendrik Marx auf der linken Seite viel Platz hatte und erfolgreich abschloss (21.), danach stand Bouziane goldrichtig. Wieder hatte Marx den Ball hereingegeben und die FSV-Abwehr klärte direkt vor die Füße des Waldhof-Stürmers, der sich artig bedankte (22.). „Das gibt nochmals Sicherheit“, freute sich Sulejmani über seinen Treffer. „Man sieht, dass wir drin sind.“ Bis zum Pausenpfiff mussten die Blau-Schwarzen dann aber doch noch einen Gegentreffer hinnehmen, weil sich Oliver Wähling von der linken Seite relativ unbedrängt bis in den Strafraum spielen durfte und bei seinem Abschluss ebenfalls nicht mehr entscheidend gestört wurde (29.). Bis zum Seitenwechsel blieb es dann beim dem Spielverlauf entsprechenden 2:1.

Mainz wechselte nach der Pause komplett durch, nach den zehn Minuten gab es dann auch beim Mannheimer Drittligisten den ersten Tausch: Kevin Koffi ersetzte Bouziane in der Spitze. Besonders in Erscheinung trat aber zunächst Kollege Sulejmani, dessen Direktabnahme nach einer Marx-Flanke ebenso sehenswert war wie Liesegangs Parade (60.). Drei Minuten später war der FSV-Keeper dann allerdings doch geschlagen, weil der Mainzer Jonas Feld einen Pass von Maurice Deville Richtung Koffi ins eigene Tor lenkte (63.). Und es ging weiter Richtung Mainzer Kasten: Koffi staubte nach einen schönen Ferati-Freistoß zum 4:1 ab (68.), zwei Minuten später hätte sich Mainz auch über den fünften Treffer nicht beschweren können. Doch Sulejmanis Schuss prallte erst an den rechten Pfosten und von dort an die linke Torstange (70.). Damit war der Arbeitstag des 23-Jährigen beendet, für ihn kam Mohamed Gouaida. Die Mainzer meldeten sich dann nochmals mit Awoniyis 4:2 aus der Distanz zurück (74.), doch Marco Schuster stellte mit dem 5:2 (82.) den alten Abstand wieder her.

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Schultz, Conrad, Seegert– Schuster, Christiansen (84. Hofrath) – Deville, Ferati (84. Celik), Sulejmani (73. Gouaida) – Bouziane (55. Koffi).