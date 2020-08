SV Waldhof im Pokalfinale gegen Nöttingen: Das Ziel ist klar

Mannheim.Noch ziehen einige Schauer über den Südwesten, aber zum Anstoß des badischen Pokalfinales zwischen dem SV Waldhof und dem FC Nöttingen um 16.45 Uhr soll es wieder trocken sein. Vom Wetter und vom Oberligisten aus der Nähe Pforzheims wollen sich die Mannheimer aber ohnehin nicht beeindrucken lassen. Das Ziel ist klar: Die Mannheimer wollen mit einem Sieg im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion in die erste Runde des DFB-Pokals einziehen und den bfv-Cup zum dritten Mal nach 1998 und 1999 gewinnen.

„Das ist ein Endspiel und eine sehr wichtige Partie. Wir wollen unsere beste Leistung abrufen und zeigen, dass wir der Favorit sind. Aber Nöttingen ist ein Gegner, den man nicht im Vorbeilaufen besiegt, sondern man hat in der Vergangenheit gesehen, dass sie immer für eine Überraschung gut sind“, sagt Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, der auf Jan-Hendrik Marx (Knieprobleme), Max Christiansen (Wunde am Fuß), Gerrit Gohlke (Zerrung) und den Langzeitverletzten Dorian Diring (Knorpelschaden) verzichten muss.

Schiedsrichter des Pokalfinals ist Nikolai Kimmeyer (29). Der Karlsruher pfiff bereits das Stadtderby gegen den VfR im Viertelfinale (3:0) und wurde insgesamt 43 Mal in der Regionalliga Südwest eingesetzt.Das badische Endspiel ist eingebettet in den fünften „Tag der Amateure“, bei dem am Samstag insgesamt 19 Landespokal-Finals ausgetragen werden. Die ARD überträgt in einer Konferenzschaltung live, das Waldhof-Spiel ist in voller Länge im Stream auf swr.de zu sehen. Voraussichtliche Waldhof-Aufstellung: Königsmann (Scholz) – Hofrath, Seegert, Verlaat, Costly – Garcia, Schuster, Saghiri, Gouiada, Martinovic – Shala.

