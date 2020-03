SV Waldhof in der Warteschleife

Mannheim.Am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr erreichte die Vereine der 3. Fußball-Liga eine Nachricht aus der Frankfurter DFB-Zentrale. Aber auf eine klare Ansage, ob der kommende Spieltag aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus’ komplett verlegt wird oder doch – teils unter Ausschluss der Zuschauer – ausgetragen wird, müssen die Clubs immer noch warten. Am Mittwoch ab 11 Uhr tagen die Drittliga-Vertreter und die DFB-Verantwortlichen weiter; im Laufe des Tages sollte dann eine Entscheidung fallen, wie verfahren wird.

Besonders betroffen von der Unsicherheit ist der SV Waldhof, der schon am Freitagabend (19 Uhr) gegen den KFC Uerdingen spielen soll. Noch am Dienstagmittag sprach fast alles für eine Absage der Partie, wie auch Geschäftsführer Markus Kompp am Rande der Gerichtsverhandlung im Punkteprozess in Frankfurt dieser Redaktion bestätigte: „Ich gehe davon aus, dass das Spiel abgesagt wird.“ Eine angedachte Verlegung der beiden kommenden Spieltage – schon am Mittwoch nächster Woche müsste der SVW in Rostock ran – hätte den wirtschaftlichen Schaden für die Drittligisten durch den Verlust von Zuschauereinnahmen begrenzt.

Problem: Bayerische Clubs

Im Laufe des Nachmittags änderte sich die Stimmungslage bei den Gesprächen in der DFB-Zentrale nach Informationen dieser Redaktion aber wieder. Das große Problem: Die bayerische Landesregierung hat bis zum 19. April alle Großveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern untersagt, dementsprechend erscheint es schwierig bis unmöglich, in den kommenden Wochen Ersatztermine für verlegte Partien der fünf bayerischen Drittligisten Ingolstadt, Unterhaching, TSV 1860 und FC Bayern II zu finden. Deshalb sind Geisterspiele jetzt wieder als Option auf dem Tisch – überhaupt nicht zur Freude von Uerdingens Ali Ibrahimaj, zwischen 2015 und 2017 Publikumsliebling beim SVW. „Ich habe meinen Kumpels beim KFC schon von der tollen Atmosphäre im Carl-Benz-Stadion vorgeschwärmt“, sagte der 28-Jährige dieser Redaktion: „Fußball ohne Fans, das hat doch nur noch Freundschaftsspielcharakter.“ Wenn die Partie angepfiffen wird, kommt Uerdingen mit einem bekannten Gesicht nach Mannheim: Die Krefelder holten am Montag Stefan Krämer, schon in den Relegationsspielen 2018 gegen den Waldhof auf der KFC-Bank, zurück. Die bisherigen Trainer Stefan Reisinger und Daniel Steuernagel sollen dem Verein aber erhalten bleiben.

Nicht nur in Mannheim, auch an den anderen Drittliga-Standorten herrscht große Unsicherheit, wie es in Zeiten von Corona weitergeht. Ob das Kellerduell zwischen Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag abgesagt oder ohne Zuschauer ausgetragen wird, ist nach wie vor offen. „Was für uns noch nicht beantwortet ist, ist die Chancengleichheit im Wettbewerb. Und die sehe ich nicht gegeben, wenn Spiele als Geisterspiele ausgetragen werden und andere Spiele stattfinden. Wir brauchen eine ganzheitliche Lösung für den deutschen Fußball. Da sind sämtliche Gremien gefragt“, forderte 1860-Sportchef Günther Gorenzel eine einheitliche Linie für die komplette Liga. Die ist wohl auch bitter notwendig, denn noch am Dienstagvormittag ging der SV Meppen davon aus, dass die Partie gegen die Würzburger Kickers mit Zuschauern gespielt werden kann.

