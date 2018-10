SV Waldhof in Torlaune - 5:1-Sieg gegen Homburg

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat am Samstag im Heimspiel vor 5083 Zuschauern gegen den FC 08 Homburg einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Mit Toren von Sulejmani (11.), Bouziane (15.) und Deville (39.) stand es bereits zur Pause 3:0 für die Blau-Schwarzen. Bitter für die Mannheimer: die verletzungsbedingte Auswechslung von Linksverteidiger Mete Celik in der 25. Spielminute.

In der zweiten Halbzeit erzielten zwar die Homburger durch Theisen (78.) den Anschlusstreffer, doch nur zwei Minuten später stellte erneut Sulejmani (80.) den alten Torabstand wieder her. In der 85. Minute erzielte dann noch Diring das Tor zum 5:1-Endstand.