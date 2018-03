SV Waldhof knackt Festung Saarbrücken

Anzeige

Saarbrücken.

Die Feierlichkeiten in der Waldhöfer Fankurve fielen diesmal etwas länger aus. Zu Ostern beschenkte sich der SV Waldhof selbst, denn die Blau-Schwarzen knackten die Festung Saarbrücken. Zu verdanken hatten sie es Jannik Sommer, denn der kam, traf und siegte. Sein entscheidendes Tor in der 54. Minute sicherte den "Buwe" den 1:0 (0:0)-Coup beim Tabellenführer. "Das war natürlich ein brutal wichtiger Sieg für uns. Als Matchwinner will ich mich nicht bezeichnen, denn unser Torwart "Scholle" hat uns da auch noch einen unhaltbaren gehalten", gab der gebürtige Darmstädter die Komplimente zuerst an seinen Keeper und danach auch an die gesamte Mannschaft weiter

Das Spitzenspiel elektrisierte die Massen und hielt von Beginn an vor 4484 Zuschauern, was es versprach. Schon nach 60 Sekunden forderten die Gäste einen Strafstoß als Nicolas Hebisch gleich von zwei Gegenspielern in die Zange genommen und wohl leicht geschoben wurde. Eine diskussionswürdige Szene. "Ich will mich nicht festlegen, ob es einer war, aber man weiss ja, dass die Schiedsrichter in der ersten Minute nicht so gerne Elfmeter pfeifen", meinte Sommer, der einen guten Blick auf die Situation hatte und vergeblich auf den Pfiff des Schiedsrichters wartete. Auf der Gegenseite war sofort Keeper Markus Scholz gefordert. Per Fußabwehr verhinderte er die frühe Saarbrücker Führung durch Kevin Behrens (3.) und war somit schnell auf Betriebstemperatur. Kurz darauf segelte ein Feistoß von Markus Mendler in den Sechzehner, wieder war Scholz auf dem Posten (5.). Waldhof blieb unbeeindruckt und arbeitete sich schnell in die Partie. Bei Hebisch fehlten die berühmten Zentimeter (22.). Das war knapp. Noch ein weiteres mal musste Scholz klären. Die direkt auf das Tor gezogene Ecke von Mendler konnte ihn nicht überraschen. Aufmerksam lenkte er den Ball über die Latte. (25.). Der SVW gewann nun die Mehrzahl der Zweikämpfe und kreierte weitere Möglichkeiten. Vor allem Hebisch erwies sich als ein Unruheherd und vergab noch zweimal (28., 36.). Als der Ball dann endlich mal drin war, stand der Mittelstürmer knapp im Abseits, Gianluca Korte hatte abgezogen und Keeper Daniel Batz konnte das Spielgerät nur nach vorne abklatschen lassen (39.). Zur Halbzeit war es ein 0:0 der besten Sorte.